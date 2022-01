El Oostende prolonga la incertidumbre

El Unicaja deberá esperar, al menos, dos días más para conocer al tercer equipo de los cuatro que compondrán su grupo del round of 16 de la Basketball Champions League. Oostende belga e Igokea bosnio jugaban en el campo del primer equipo el segundo partido de la serie de play in, al mejor de tres. En el arranque se habían impuesto los bosnios con claridad y este martes sucedió lo mismo con los belgas (85-64) Versluys Dôme, por lo que la eliminatoria se resolverá este jueves en territorio balcánico, en el tercer y definitivo duelo. De ahí sale el equipo al que el Unicaja se debe enfrentar el próximo miércoles 26 en la primera jornada del Round of 16.

El Oostende marcó la pauta desde el primer cuarto (30-12) y el rival ya no pudo levantar el duelo, ni siquiera equilibrarlo. Demitrius Conger (20 puntos) y Levi Randolph (21 puntos y cinco rebotes) lideraron al equipo flamenco. Markel Starks brilló en el Igokea (16 tantos).

Para conocer al cuarto rival (ya está seguro el Cluj Napoca rumano) quedará aún más. Y es que el brote amplio de covid en el Hapoel Jerusalem ha dilatado el segundo partido ante el Prometey ucraniano hasta el próximo martes, solapándose con el inicio de la siguiente fase.

En el resto de partidos, el Treviso derrotó al Lavrio, rival del Unicaja en la primera fase, y está entre los 16 mejores. Tenerife y Burgos tendrán que rematar este jueves en casa tras caer en Turquía ante Pinar Karsiyaka y Darussafaka.