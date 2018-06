Opción sugerente

La llegada de julio, fecha en la que expiran muchos contratos de jugadores o hay cláusulas de corte, está provocando que el mercado comience a agitarse. Ahí intenta posicionarse el Unicaja, que aunque está en la segunda línea de la parrilla, en ese escenario está por delante de un número importante de contendientes.

La planificación cajista debe sufrir un acelerón en estos días con la llegada de Luis Casimiro a Málaga. El técnico aterrizó ayer en la Costa del Sol tras un par de días de reuniones de la Eurocup en Barcelona. El manchego ha estado en contacto con Carlos Jiménez para estar al tanto, pero ahora eso se intensifica. El entrenador ya quiere estar en el día a día y el lunes, por ejemplo, acudirá al Campus que organiza cada verano la Fundación Unicaja.

El interior prioriza minutos para relanzar su carrera tras una etapa gris en el Barça

Los equipos que competirán en la Euroliga están pasando la criba antes de dar altas y hay piezas codiciadas que no las están pasando. Una de ellas es Aleksandar Vezenkov, al que el Barcelona comunicó que no continuará bajo las órdenes de Svetislav Pesic la próxima temporada. Un jugador sugerente que entra dentro de los parámetros malagueños. Su caché podría entrar dentro del margen que hay y tiene kilómetros en sus piernas al máximo nivel continental y en la Liga Endesa, algo muy apreciado esto último en Los Guindos.

Las fichas van a ir al base y al ala-pívot, como este periódico viene informando. Ahí entra la apuesta por un jugador como el interior, aún codiciado en el panorama europeo. Vezenkov, de 22 años, tiene un margen de progresión grande que se ha visto truncado en el Barça. Perdió protagonismo en los últimos meses de Bartzokas en el Palau Blaugrana y su participación con Sito Alonso y Pesic se tornó en intermitente. El ala-pívot fue engullido por una mala dinámica y quedó relegado al ostracismo. El cuatro jugó 34 partidos (21 de ACB y 13 de Euroliga) con algo más de 13 minutos de media.

Se abre un nuevo horizonte para él, que actualmente está concentrado con su selección en las ventanas FIBA. El jueves jugó con Bulgaria en la victoria ante Islandia ante Islandia donde anotó 19 puntos y capturó siete rebotes. El lunes le espera la República Checa. No prioriza la Euroliga sobre la Eurocup y está abierto a distintos ofrecimientos. Lo que sí guarda preponderancia es el rol que se le ponga sobre la mesa. El jugador quiere volver a disfrutar sobre la pista y así relanzar una carrera con visos altos hace no tanto. Al Barça llegó de Salónica tras ser el MVP de la liga griega. En el mercado heleno es un caramelo al contabilizar como cupo en la liga local, lo que puede despertar el interés de equipos como Olympiacos o Panathinaikos. Desde el Unicaja aún no se han producido contactos con su agencia, aunque es una vía interesante que se abre ahora.

Otro que puede quedar libre es Kim Tillie, aunque su situación es más compleja. El Olympiacos comunicó a su agencia que cuenta con él para cumplir el segundo año de contrato que firmó, pero la llegada de Blatt está produciendo muchos cambios en la plantilla. De hecho, algunas informaciones deslizan una posible salida del interior francés. Existe incertidumbre y el club de Atenas tiene hasta el cinco de julio para cortarle. De momento parece que se quedará, pero la puerta no está cerrada. También cuadra con las aspiraciones cajistas, además no está sujeto al tanteo por el Baskonia.