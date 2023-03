Osetkowski y Kravish son duda para Estambul

El Unicaja partió este mediodía hacia Estambul con Kravish y Osetkowski formando parte de la expedición. Ambos arrastran una gastroenteritis, por lo que es una incógnita si podrán estar en ese partido de vuelta frente a Galatasaray. Kravish acabó algo desfallecido tras el esfuerzo de anoche, en un buen partido del pívot (9 puntos y 11 rebotes en 21 minutos) pese a no estar en condiciones, pero quiso ayudar por el déficit de los malagueños en la pintura, enfermo aún este miércoles; al igual que el californiano, este ni siquiera se vistió. No está teniendo fortuna el Unicaja esta temporada con los virus, ya que no es el primer brote que surge en ese vestuario.

Los malagueños llegarán a Estambul a última hora de la tarde, alrededor de las 19:00 (hora local) con poco margen para descansar y preparar un partido que es clave para las aspiraciones a ser líder de grupo. Los de Ibon Navarro estarán clasificados matemáticamente en caso de victoria, el primer objetivo de esta fase.