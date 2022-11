El PAOK agradece el trato del Unicaja con la terrible lesión de Darko-Kelly

"Queríamos dar unas enormes gracias al Unicaja y el staff médico y a los doctores de Quirónsalud Hospital en Málaga por su ayuda durante los momentos difíciles que vivimos con la lesión de Zaccheus Darko-Kelly", era el mensaje a través de las redes del PAOK de Salónica por el trato que el club malagueño dispensó al jugador estadounidense después de que sufriera una fractura y luxación de tobillo a los pocos segundos de salir tras pisar mal a un rival.

El susto fue evidente nada más que los compañeros y rivales empezaron a pedir que entraran las asistencias médicas. Las placas que se le realizaron rápidamente concluyeron la fractura. El jugador será operado en las próximas fechas y empezará su rehabilitación.

We would like to say a big thank you to @unicajaCB and the doctor/medical staff of the Quironsalud Malaga Hospital for their help during the difficult moments with the injury of @ZDK_406 It’s very important to be with people that really care 🙏🏼 pic.twitter.com/gsixaZnnm3