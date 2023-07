Pablo Tamba y un Europeo sub 20 muy interesante

Acabó este fin de semana el Europeo sub 20 masculino, disputado en Creta y en el que, contrariamente a lo habitual, la selección española pasó desapercibida y quedó en un discreto décimo lugar. Después de pasar invicta la fase de grupos, ganando con autoridad sus tres partidos, España cayó en octavos de final contra Israel, colista de su grupo pero que a la postre fue subcampeona tras perder en la prórroga ante Francia en una final muy disputada. Con Juan Núñez, ya jugando en categoría absoluta con mucho peso en el Ulm, con quien ganó la Liga de Alemania, como referencia, se esperaba que España revalidara su título. Pero no fue posible tras ese traspié. España salvó la categoría y cayó contra Italia en el partido por el noveno puesto.+ (75-69).

Entre los participantes había dos canteranos del Unicaja. Uno que ya hace tiempo que se fue de la órbita, Rubén Domínguez, que a sus 20 años está en la plantilla del Movistar Estudiantes aunque sin el peso que se esperaba como apuntaban su innegable calidad. De hecho, ha brillado más en los pasados veranos. El gaditano se marchó en categoría cadete de Los Guindos rumbo a Torredolones y después al cuadro estudiantil. Acabó el torneo con 12.1 puntos de promedio.

El otro, sí más cercano al Unicaja, es el cordobés Pablo Tamba, que se marchó hace dos años tras acabar la etapa junior a la aventura americana. Desde infantiles en el Unicaja, se vistió varias veces a las órdenes de Fotis Katsikaris, pero no llegó a debutar de manera oficial. Es uno de esos jugadores al que esa ausencia de un equipo en LEB Plata como puente impidió, al menos, hacerle dudar. En su primera temporada estuvo en Idaho State, una buena universidad de la División I de la NCAA en la que no tuvo demasiado protagonismo y se decidió a cambiar a un Junior College, Indian River State, en Florida, para coger impulso. Allí promedió 11.9 puntos y 4.5 rebotes y le valió para, el pasado mes de abril, comprometerse con la Universidad de Davis, en California, que compite en la Big West.

En el Europeo disputado en tierras griegas, Tamba (campeón de Europa en categoría sub 16 y que por el covid se perdió, como su generación, el Mundial sub 17 y el Europeo sub 18) acabó su etapa en torneos de formación con una interesante actuación. Es un jugador al que el Unicaja no pierde de vista y con el que está en contacto. De hecho, el pasado verano estuvo trabajando en Los Guindos con un grupo amplio de ex jugadores del canteranos del club. Firmó 9.9 puntos, 3.4 rebtoes y 1 robo y asistencia por partido, con un pico en el duelo ante Eslovenia con 17 puntos y cinco rebotes y dejando un mate espectacular en la prórroga que se hizo viral. Acabó con 23 minutos de media por partido y con una buena experiencia para el futuro. Mostrando su capacidad defensiva y reboteadora y también para jugar por encima del aro y en campo abierto.