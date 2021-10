Los Pacers no levantan cabeza (94-97)

Siguen de capa caída los Indiana Pacers de Domantas Sabonis. Perdieron ante Toronto Raptors (94-97) en un encuentro en el que el canterano del Unicaja tuvo un triple para llevar el partido a la prórroga, pero no entró. Firmó, no obstante, 22 puntos (7/11 en tiros de dos, 1/7 en triples y 5/6 en libres), 14 rebotes, tres robos y dos asistencias. Sus grandes cifras, más de 20 puntos y 10 rebotes de media, no sirven para que el equipo gane. 1-6 es el arranque de los de Indianápolis con Rick Carlisle al mando.