Paciencia para encontrar el liderazgo buscado

Luis Casimiro expresaba en la víspera por su satisfacción con los fichajes del Unicaja. Es extensible a la dirección deportiva. Carlos Jiménez loaba las virtudes de Brian Roberts. Destacó varias veces durante la intervención la implicación que ha mostrado desde el primer día, cuando llegó tras un viaje transoceánico con el jet lag, pasó reconocimiento médico y se puso a entrenar cuando la recomendación del cuerpo técnico es que descansara y simplemente observara.

"Tenemos satisfacción a todos los niveles por la incorporación de Brian, por lo que representa como jugador, por la información personal y profesional que tenemos y porque vamos constatando todo eso bueno en primera persona. Fue una opción que la trabajamos durante mucho tiempo. Buscábamos un jugador con experiencia en Europa, también la tiene con mucha presencia en NBA, nos medimos en Euroliga y siempre nos ha llamado la atención por su presencia. Su comportamiento nos transmite muy buenas sensaciones, su predisposición al trabajo es ejemplar. Buscamos sapiencia, capacidad en la toma de decisiones... Wiltjer lo definía como un gran profesional y un gran compañero".

Roberts será el jugador más veterano del plantel y, aunque debute en la ACB, parece tener un conocimiento preciso de lo que se espera de él. "Comprendo que con mi experiencia y por el nivel al que he jugado debo ayudar a los jóvenes, hablarle de diferentes situaciones en las que se van a encontrar, es algo que me gusta. Pero a mí, aunque se puede ser un lider hablando, me gusta más dando ejemplo con hechos que diciéndolo. Puedo hablar, pero prefiero lo otro, demostrar", era la interesante declaración de intenciones del base de Ohio, que dejó una imagen bastante profesional en su presentación.