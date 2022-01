Partidazo de Domas Sabonis sin premio ante los Cavaliers

No levantan cabeza los Pacers de Domantas Sabonis pese a que el canterano del Unicaja va elevando el nivel de juego y producción conforme avanza la temporada. Derrota (108-104) ante los Cleveland Cavaliers, que vencen después de la grave lesión de Ricky Rubio. Domas realizó un partidazo, uno de los mejores numéricamente de su carrera y el mejor de la temporada. Se fue hasta los 32 puntos (7/12 en tiros de dos, 3/4 en triples y 9/10 en libres), añadiendo además 13 rebotes, siete asistencias y un tapón. No fue suficiente para ganar el partido pese a que mediado el tercer cuarto su equipos ganaba por 13 puntos. En el tramo final se impusieron los Cavaliers.

Con esta derrota, los Pacers quedan con un balance de 14-23 en el puesto 13 de los 15 equipos de la Conferencia Este. Aún no tienen imposible el play in (a cuatro triunfos) y el play off (a seis), pero cada vez hay más equipos por delante y urge una reacción.