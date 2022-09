Perry, Lima y más liderazgo

Acabados sus periplos en el Eurobásket y la AmeriCup, Kendrick Perry y Augusto Lima llegaron a Málaga (el americano el domingo y el brasileño este martes) para ponerse a las órdenes de Ibon Navarro. No hay tiempo que perder, hay que ensamblar piezas con la mayor celeridad posible. Y Perry y Lima llegan para fortalecer posiciones en las que el equipo ha mostrado lógicas carencias. No ha habido base puro (aunque Perry no lo sea se ha desenvuelto con solvencia con Montenegro) y el mejor protector del aro de la plantilla es el canterano de Los Guindos, ha habido algún momento de falta de contundencia en los partidos de pretemporada.

Las cualidades de Perry y Lima no se quedan en lo que aportan en la pista. Ambos han estado poco tiempo con sus compañeros, el brasileño algo más de una semana y el montenegrino un par de días, pero en el seno del club se les ve como jugadores de carácter, capaces de arrastrar a los demás compañeros. En su primera semana, Lima reunió a los compañeros que estaban ya trabajando y, en el día libre, los reunió para cenar juntos. Ese entrenamiento invisible que Ibon Navarro predica para reforzar lazos y que notó que adolecía la plantilla la temporada pasada. También Perry se ha preocupado hasta niveles que han sorprendido a técnicos y compañeros de conocer a la ciudad y club donde viene.

Fue uno de los déficits que desde la dirección deportiva también se vio, gente con personalidad para navegar en momentos incómodos y difíciles que hay durante cada temporada. En ese sentido, el papel de Alberto Díaz, que será el capitán tras la marcha de Carlos Suárez, y Darío Brizuela también queda reforzado por sus notables actuaciones, en el rol que Sergio Scariolo ha diseñado para ellos, en un escaparate como es el Eurobásket, ante la crema de todo el continente y con figurones de NBA. Ganar jerarquía siempre es bueno. Y Perry y Lima, los penúltimos en llegar, traen liderazgo.