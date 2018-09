Pista para Roberts

La configuración de la plantilla establece con nitidez los roles iniciales en el Unicaja. Por la filosofía que quiere implementar Casimiro, en ese contexto toma relevancia la figura de Brian Roberts. El club esperó al base de Ohio consciente de sus características. Además de sus cualidades como base, también puede actuar de dos en varios contextos, junto con Suárez pone el contrapunto a un vestuario joven.

En el Circuito Movistar activó el cuentakilómetros verde el americano. No lució en Guadalajara Roberts, que rayó como el equipo. Han sido dos semanas de un alto volumen físico en el Carpena y el equipo no llegó fresco al estreno de pretemporada. No preocupa en el seno del club, se acepta la realidad a estas alturas. El discurso de puertas hacia afuera es que este desgaste inicial forma parte de la puesta a punto. Insisten en que el resultado del trabajo de ahora se pondrá sobre la pista en la parte crucial de la campaña.

El 22 acabó como uno más de los más afectados. El jugador procesa esta carga y acusa esa ausencia de frescura para su juego, con desborde y cambios de ritmo. No obstante, el base dibujó buenos tramos. Puntuales, pero que dejaron buen regusto. Se le pudo ver en algunas acciones esa marcha extra y descaro que debe aportar con regularidad durante el curso para abrir defensas, básicos tras la salida de Nedovic. Ahí puede ser una amenaza importante si se complementa bien con Jaime Fernández, con similares destrezas a la hora de atacar el aro.

Roberts acabó como el jugador más usado por Casimiro en estos dos choques, algo que no parece obra de la casualidad. Atiende a un acople necesario, de un perfil que debe ser la prolongación del entrenador en la pista. Uno de sus adalides a la hora de establecer el nuevo estilo. Un ritmo de juego alto con el que el estadounidense se siente cómodo. "La gran diferencia es que queremos jugar rápido, usar la velocidad. Es algo que creo que es ideal para la plantilla que tenemos", reconoció en su puesta de largo. Él prenderá la mecha en campo propio en la mayoría de las situaciones.

Anotó 13 puntos ante el Estudiantes y cinco frente al San Pablo Burgos. De menos a más, sí dejó destellos interesantes. Atrás dará pasos adelante, está cerca de ser un especialista defensivo; adelante sí ofreció algo más. Especialmente el primer día, donde suplió la carencia de ideas ofensivas colectivas a base de acciones individuales de talento. Un seguro desde el tiro libre, el acierto del triple se le resistió. Con el mayor ensamblaje del grupo también se prodigará más en el pase, a pesar de no ser un excelso asistente.

No tener compromisos internacionales favorecerá su ajuste al equipo y a Casimiro. En el Torneo Costa del Sol, donde se reencontrará con el Olympiacos, deberá asumir galones ante la afluencia de juniors. Wiltjer también tendrá esos dos encuentros extra. Se trata de Brian Roberts, la apuesta para el base y por ende para el perímetro. Su adaptación resulta clave. Ahora tendrá pista para acelerar.