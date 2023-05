Pleitesía a Will Thomas

Trabaja el Unicaja en la continuidad de Will Thomas, rendimiento que va perfeccionando con el paso de los partidos, que hace que su labor sea impagable, tanta maestría en cambiar las dinámicas. Si el tío Will recibe la pelota en el poste bajo, los niños sonríen, casi siempre el Unicaja va a sacar provecho. Con BAXI Manresa fue otra exhibición excelsa de inteligencia, liderazgo, de los señalados en una segunda parte brillante en los malagueños, difícil el dar un vuelco al partido por lo bien plantado que estaban los de Pedro Martínez, rival que hizo méritos a valorar, pero el equipo malagueño acabó arrasando, en un proceso donde el pívot tiene gran parte de culpa, también Melvin Ejim, esa labor oscura del canadiense, en su línea, que ensalzó Ibon Navarro tras la victoria.

Y el Carpena sentó cátedra, se manifestó de manera mayoritaria con la continuidad del veterano, no por ello una calidad diferencial, al que no se le notan los años. "Will, Will, Will" cantó el Palacio tras una conexión con Perry, que acabó con un mate, mostrando muelles en los últimos partidos, en un físico que vive un punto óptimo. La grada estalló y de paso mandó un mensaje al palco, de las operaciones que está tratando el Unicaja de cristalizar, una vez se vayan manejando los tiempos. El ruido va aumentando, con actuaciones como la de Zaragoza hace unas semanas, demencial en el poste bajo, o en cada partido donde hay que dar ese plus, aparece con asiduidad Thomas, y en el club son plenamente conscientes de su jerarquía en el equipo, al que se mira en el vestuario con un aura especial, referente. Decía Ibon Navarro este miércoles que el baloncesto es a veces sencillo, efectivamente; si hay problemas, balones al '15', que todo lo embellece y da sentido.

11 puntos y 3 rebotes, uno de los siete triples que anotaron los malagueños en el último cuarto, desde esa esquina letal, cruz donde está encontrando una gran eficiencia, impresionante verle en esos movimientos cerca de la canasta, bailes de claqué, a una velocidad ralentizada, pero que de manera inexplicable acaban en canasta. Tantos años con ese movimiento mecanizado en la Euroliga, eterno, y que sigue en su máximo esplendor. Tiene Will Thomas mucho baloncesto que dar aún, esta temporada con lo que viene, contar con esa baza en la Final Four es oro molido; si el Bonn se pone peleón, aparecerá como un ángel caído del cielo, al que se rinde pleitesía. El Palacio disfrutó en otra noche de júbilo, y aprovechó para aclamar a uno de sus líderes, no se había pronunciado la grada hasta ahora. Ya es suficiente. Ahora le toca al Unicaja agilizar los movimientos.