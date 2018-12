Días de brillo diferente (19:30)

Hay días de esos en los que la luz es distinta. El ambiente se palpa. Hay motivación, hay reto, también diversión. Son ingredientes comunes con este domingo en el que el Unicaja quiere pintar de verde el Carpena y mantenerlo invicto. El nombre del rival, guste o no, siempre implica cosas. Y el hambre de hombrada está. Tras sendos tropiezos en Badalona y Kazán, los de Luis Casimiro reciben al líder, al Barça Lassa (19:30, #Vamos), "grande herido" en boca de Suárez, que cumple el medio millar de partidos en ACB. El equipo de Pesic llegará tocado, habrá sensación de vulnerabilidad, pero el partidazo va a estar asegurado.

No tiene nada que ver con la ACB la situación del conjunto azulgrana, como es obvio. El Barcelona es líder de la Liga Endesa con un balance de diez triunfos y una única derrota, en Fuenlabrada (79-73). Aventaja en una a Baskonia y Real Madrid (9-2) y en dos al Unicaja (8-3). Ocurre que el batacazo del jueves en el Clásico de Euroliga (92-65) ha terminado de estallar una burbuja que había empezado a desinflarse en Podgorica (67-64) y contra el Fenerbahçe (65-84). Esa es la situación del cuadro catalán, aunque es mal referente porque esto no deja de ser un arma de doble filo.

Tres tropiezos europeos seguidos cuestionan a los de Pesic pese a su liderato en Liga Endesa

Cabeza baja o rabia, alguno de los dos lados enseñará el Barça y en el Unicaja está mostrar lo mejor de sí mismo. El equipo llega con dos derrotas seguidas, pero la sensación que se trajo el Unicaja del Basket Hall tras caer con el Unics Kazan no es la misma que la de Badalona. Fue un duelo de poder a poder y faltó el chispazo final ante un equipo armado hasta los dientes.

Pierria Henry fue un dolor de muelas (19 puntos, 34 de valoración) y otros nombres como los de McCollum o el ex cajista Jamar Smith resultaron diferenciales. Pero Jaime continúa enchufado –es el MVP actual de la competición con 19.5 de valoración–, Alberto está en proceso y hay jugadores metidos como Roberts, Wiltjer o incluso Dani Díez, con buenos minutos de cuatro en Rusia.

No se puede excluir del listado a Giorgi Shermadini. El suyo con Ante Tomic es uno de los duelos relevantes del partido –ambos de 2.17 de altura–, aunque no dependerá solo de lo personal. Pese a que el balance es positivo, el georgiano no resulta tan dominador en competición doméstica como en la Eurocup, en buena parte por la solidez defensiva de los equipos españoles, que parecen haber leído la matrícula al Unicaja.

Con 2.17 metros cada uno, el duelo de Tomic y Shermadini será cuanto menos de altura

El estilo del Barça, más defensivo con Pesic (mete lo mismo y encaja 13 puntos menos que los de Casimiro), es de blindar la zona, evitar pasillos y aislar a los interiores. Ahí hay trabajo para bien romper desde fuera, bien encontrar la combinación con el georgiano, parte fundamental del juego cajista.

La estadística es alentadora. De los 15 Unicaja-Barcelona en el Carpena disputados en liga regular de ACB, ocho triunfos se quedaron en casa. Los dos últimos, consecutivos: el de la prórroga de Fogg (95-89) y el de la combustión de Salin (80-78). ¿Habrá tercero? Es día de conjura, de récords e iniciativas solidarias. Poco más de 700 entradas restaban libres ayer. Es uno de esos días de brillo diferente.