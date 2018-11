La vida sin Jaime

El deslumbrante inicio de temporada de Jaime Fernández le ha colocado como hombre de moda en el baloncesto español. Se escribe sobre el MVP virtual de la Liga Endesa a nivel nacional. En Málaga está detonando definitivamente. Pero el pasado domingo su rodilla le avisó. Había cierta sensación de alivio ayer por la mañana en Los Guindos pese a que el exterior madrileño no viajaba a Alemania. Las imágenes demostraban que la articulación le bailó. En un jugador con más peso seguramente hubiera sido algo mucho más grave, pero el liviano jugador madrileño esquivó una lesión grave.

En una coyuntura de máxima exigencia y en un partido de trascendencia alta, seguramente Jaime Fernández hubiera viajado a Frankfurt para jugar hoy (19:00 horas, Teledeporte). Pero no hay necesidad visto que el Top 16 está más que encarrilado. Casimiro ve oportunidades donde hay problemas. Y manda un mensaje inteligente a compañeros que no están boyantes y que tendrán minutos para hacer méritos con los que progresar en la rotación. Waczynski o Milosavljevic son buenos ejemplos. El polaco no acaba de carburar y el serbio es un puntal defensivo pero no está encontrando aro. Sigue la apuesta por Pablo Sánchez, que tendrá minutos en un marco complicado. Pero las oportunidades así no se prefabrican, simplemente vienen.

El rival sólo ha perdido contra el Unicaja y el Unics y le quedan tres partidos en casa

El Skyliners sólo ha perdido hasta ahora con el Unicaja y el Unics. Es un buen equipo el alemán, pese a lo que indicó el marcador del Carpena en el partido de ida. Desde entonces, ha ido hacia arriba (4-2 de balance) y le quedan tres de los cuatro últimos partidos en casa.

No es tan buena su posición en la Bundesliga, con 2-4 tras seis partidos jugados, en la parte baja de la clasificación. La pérdida del interior Wohlfarth-Bottermann, el más rocoso del equipo, ha llevado a extremar la apuesta por un juego más enfocado hacia el exterior. Murphy promedia 17.5 puntos por encuentro con una alta producción desde el triple. Sólo hay tres jugadores por encima de los dos metros (seis en el Unicaja) en los jugadores a disposición de Gordon Herbert. No es el Fraport Arena una pista especialmente animada en esta Eurocup. Apenas ha pasado del millar de asistentes los dos partidos jugados, ante FIAT Torino y Mornar Bar, cierto es que los dos equipos quizá con menos nombre.

Murphy (17.5 puntos por partido) es el contrario más peligroso

En cuestión de prioridades, importa más el partido del sábado en Andorra que el de hoy, pero la identidad se forja incluso en los días en los que menos apetece o en circunstancias menos motivantes. Siempre hay alguna razón, más allá de la honra de la camiseta y el escudo del club que paga, para sacar algo interesante de un partido. Tener los deberes hechos da mucha tranquilidad, pero nunca sobra acabar arriba y, también, acostumbrarse a la vida sin Jaime en caso de una no esperada ni deseada recaída o nueva lesión. Hay tarta para todos en Frankfurt.