Cabezas y doce más (18:30)

En febrero de 2000, Carlos Cabezas jugó su primer partido como profesional en el primer equipo del Unicaja. Tenía 19 años, ya era campeón del mundo junior y recibió la alternativa de Boza Maljkovic nada menos que en el Palau Blaugrana, ante el Barcelona. Más de 21 años, después de una carrera espectacular, trufada de reconocimiento y éxito, la camiseta con el número 10 que vistió durante 10 temporadas en el primer equipo colgará del techo del Carpena junto a la de Berni en el descanso del partido ante, justamente, el Barcelona.

No juega esta tarde Carlos Cabezas en el partido ante el potentísimo equipo de Jasikevicius y con Navarro en la dirección deportiva. Frente a los dos jugó muchas veces, ellos de azulgrana y el marbellí de verde, y en no pocas salió triunfador el Unicaja. También jugaría muchas veces ante el ahora técnico lituano cuando jugaba en el Maccabi y el Panathinaikos. No juega Cabezas, pero de alguna manera se puede apelar a su presencia, al ambiente festivo. “Esa camiseta que lleváis puesta pesa mucho, tenéis que sudarla lo máximo y dar todo porque es un sentimiento brutal lo que tenéis ahí”, les dijo antes de su último partido. En estas semanas ha tratado y convivido con jugadores de la primera plantilla cajista. La transfusión de carácter puede ayudar.

La victoria, al menos competir, no obstante, depende de los que están en el parqué, los 12 de los que dispone Katsikaris. Todos sanos, al menos disponibles aunque haya algunas molestias. Ante el Lavrio comprimió la rotación a 10 hombres porque quiere acelerar rodajes, a costa de dejar fuera a Suárez y Guerrero, de varios jugadores importantes. Asentar el reparto de roles, sobre todo cuando ha habido lesiones, es básico en la construcción de un equipo.

Se espera gran ambiente en el Carpena, aunque aún queden más de 2.000 entradas a la venta para el duelo. Pero, aun estando a menos de la mitad de la capacidad en semanas anteriores, se están viviendo buenas atmósferas en estos primeros encuentros de seminormalidad desde que arrancó la temporada. Quien va al Palacio va con muchas ganas de ver baloncesto y de animar al equipo.

El Barça es difícilmente abordable, con 11 victorias consecutivas

Hay que ser realistas, el actual Barcelona es difícilmente abordable. Es una máquina a la que, tras el doblete y la final de Euroliga, Jasikevicius le ha dado un par de retoques de autor para adaptarlo más a lo que él quiere. Desde que perdió la final de la Supercopa ha sumado 11 victorias, seis en la ACB y cinco en la Euroliga, afrontando a equipos complicados en la competición continental. En esencia, se depende del nivel que den los azulgranas, aunque es labor cajista hacerle cosquillas. Katsikaris hizo un planteamiento magistral en la Copa pasada para que el equipo compitiera hasta el último metro y sólo cayera en la prórroga y con polémica arbitral. Es el homenaje a Cabezas. Juega él fuera y 12 más en la pista.