Rafa Luz y Lima, la vuelta de dos hijos pródigos

Rafa Luz y Augusto Lima fueron dos de los exponentes de esa ola de brasileños que aterrizaron en Málaga a mitad de la década pasada. Otros cariocas que desembarcaron en el Unicaja fueron Paulao Prestes y Vitor Faverani. Los dos últimos ya están retirados y los dos primeros vuelven este domingo al Carpena. En plena madurez aparecen con el UCAM Murcia y a las órdenes de Sito Alonso, un entrenador importante a lo largo de la carrera de ambos. Cerca de la treintena, ambas carreras transcurrieron por caminos muy diferentes para volver a unirse. Desde que se conocieran como cadetes con las selección de Brasil, en su trayectoria hubo muchos puntos tangentes.

Fue importante Lima, un año mayor, para que Rafa Luz, entonces Rafa Freire, se decantase por el equipo malagueño. Ya había probado en edades más tempranas con el Madrid o con el Estudiantes. Ambos eran dos de los mayores talentos que se moldeaban en Los Guindos en esa época y llegaron a ser campeones junior de España a las órdenes de Manolo Trujillo. Su alternativa con el primer equipo llega casi de manera simultánea, coincidencias del destino, con Aíto García Reneses como entrenador. El base lo hizo en diciembre de 2009 (acabaría con 41 partidos) y el interior dos meses antes (llegó hasta los 109 choques).

Luz (que obtuvo la nacionalidad por carta de naturaleza como deportista de élite, algo que se pretende ahora con Nzosa) pasaría luego por Granada, Alicante, Obradoiro, Baskonia, Andorra y finalmente Murcia, donde cumple su segunda temporada. Tuvo alguna lesión seria en todo este viaje. Desde entonces son ya 257 partidos en ACB (254 Lima), lo que habla de su consolidación en el primer nivel. Ha perdido algo de jerarquía en el UCAM, donde apenas supera los 10 minutos por encuentro. Números pobres en consecuencia, estando en la rotación por detrás del deslumbrante Frankamp y de Jordan Davis.

Lima, sin embargo, es uno de los pilares en su tercera etapa en Murcia. Firmó tres años y es el lugar para ser del brasileño, donde jugó su mejor baloncesto e incluso fue padre. Pasó, además de por el Unicaja, por Granada, UCAM (en dos ocasiones), Real Madrid, Zalgiris, Besiktas, Xinjiang Flying Tiger, Cedevita y Burgos. Ahora, en una versión más cerca del aro a la mostrada en Málaga, es básico para Sito Alonso. Una de las piezas esenciales del proyecto. 7.3 puntos, 6.5 rebotes, 1.5 asistencias y 1.5 tapones en 21 minutos. Con él si hubo algún rumor de posible vuelta que no terminó dándose.

No perdió valor el Unicaja en su corazón con el paso de los años. "Significó todo, es donde empezó mi carrera y le tengo mucho aprecio al club. Sigo yendo a Málaga cada verano para disfrutar de mi gente porque es donde tengo mis raíces. Fue la mejor experiencia, que me abrió los brazos y me acogió y me permitió estudiar y seguir haciendo lo que más me gustaba que era jugar al baloncesto", explicaba Lima a este periódico hace algo más de un año. Se enfrentará ahora a Francis Alonso, hijo de Paco, una de las personas que más recuerda de su estancia en Los Guindos. La vuelta de dos hijos pródigos al Carpena.