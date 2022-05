Ya no hay crédito para nadie (95-100)

Antes del último partido de esta tristísima temporada del Unicaja en casa, mientras sonaba el himno de Pablo López, un millar de niños de la EBG, que acudían en el último partido de la campaña y que adecentaban una lógicamente pobre entrada, lo cantaban a pleno pulmón y con muchas ganas. Era un momento con un punto emotivo. Permite recordar que, pese al constante desastre perpetrado, hay un poso y una huella en la sociedad de este club, una historia construida en casi medio siglo. Mientras se jugaba el partido también se sabía que José Manuel Domínguez, que fuera presidente y muchos años consejero de la entidad, era propuesto para presidir la Fundación Unicaja, propietaria del club. Son movimientos tectónicos que pueden afectar, en este caso positivamente, al futuro de la entidad.

Esos niños, algunos acudían por primera vez al Carpena, contemplaron otra derrota del equipo malagueño, una más, maquillada en los minutos finales (95-100). Esta campaña 2021/22 no se puede olvidar, debe ser un antes y un después del futuro del club. Se puede caer más bajo porque el fantasma de la LEB se paseó por el Carpena. Se va a acabar más cerca de él que de los play off. Pero debería ser un suelo a la caída, en manos de los responsables del club está. No hay margen de error este verano. El Baxi Manresa pasó, con tres veces menos presupuesto, con la autoridad de un grande por el Carpena, lo que ha sido por juego durante toda la temporada. Se ha medido cuatro veces esta temporada con el Unicaja y las cuatro ha perdido el equipo malagueño. Como perdió dos veces más con el Lenovo Tenerife, los dos finalistas de la BCL,la nueva realidad cajista.

Había una opción de no tener que pelear tanto la invitación si se ganaba a los catalanes y se vencía en Lugo en la última jornada para subir un puesto. Pero no da para más este equipo, que se ha caído en el último mes. Ibon Navarro hizo un buen torniquete para frenar el colapso. Un trabajo que hacía falta hacer y que se valora. Ha convencido a los responsables del club su trabajo, pero acabar con cinco derrotas la temporada, que pueden ser seis el sábado, le quita crédito para para comenzar el siguiente ejercicio. El equipo, al menos, evitó el ridículo en los últimos minutos.

El baloncesto del Manresa ridiculizó al del Unicaja. Dos pases, una superioridad, tiro liberado, normalmente a corta distancia. Rapidez y velocidad. El Unicaja, de nuevo con el bote y el bote y el bote. El pase que no es dañino sino para quitarse la bola. Si tienen alguna duda los responsables deportivos del club deben limpiar lo máximo posible la plantilla, deben quedar las mínimas unidades del roster que ha protagonizado este desastre. Hay buenos jugadores, que forman un mal equipo, que lo harán bien en otros clubes, pero no es sano partir con cargas derivadas de dos temporadas tan nefastas como se han vivido. Hay hartazgo de muchos de ellos.

Tras un primer tiempo en el que se intentó mantener mínimamente el tipo pero en el que el Manresa siempre tenía el timón (42-52), el equipo catalán fue un ciclón de salida con un parcial de 0-14 (42-66, 24 abajo). Es difícil comprender cómo sale un equipo tras el descanso de esa manera. Pero los jugadores ya se sienten malos, peores de lo que son. Y están achicharrados muchos de ellos para jugar más con esta camiseta. Se intentó maquillar un poco con una reacción liderada en la anotación por Francis Alonso, que, con sólo un entrenamiento con el grupo después de su lesión muscular, quiso dar la cara y echar un cable. Sería una pena grande que fuera su último partido en el Carpena como verde, pero igual es lo mejor para su carrera.

No es fácil ser del Unicaja contemplando cómo sigue en caída libre. Pero mientras haya niños que se sepan de memoria el himno y flipen yendo al Carpena merece la pena seguir creyendo que este club no está muerto. Con 15 abajo a falta de cuatro minutos se empezó a cantar “sí se puede” después de una tímida reacción y hubo un momento en el que incluso pareció posible darle la vuelta al partido. Barreiro falló un triple para colocarse a tres a falta de 35 segundos. Evidentemente, había mucha gente en el Carpena que no había venido en toda la temporada y fue a pasar un buen rato. Sonaron más que los que se han tragado esta infame película todo el año y a los que hay intentar convencer de que no huyan. Es turno de los que mandan, de dar explicaciones y tomar decisiones. Está prohibido fallar, no hay crédito ya para nadie.

