No da para tanto (90-75)

En un día muy triste para el baloncesto malagueño, con la muerte de quizá de una de las cinco personas más relevantes de su historia, Javier Imbroda, el Unicaja no pudo dedicarle una victoria en Valencia. En jornadas así el deportes parece secundario, pero se intenta competir para honrar la memoria. Era un partido importante para alejar definitivamente el descenso y pensar en hacer algo más en el play off, pero el equipo taronja recordó que, pese a la mejora malagueña, hay muchos equipos aún por delante en el escalafón. Han sido muchos años desde el cruce de caminos en los que el Valencia ha subido y el Unicaja ha bajado mientras crecía la diferencia de presupuesto. Y aunque en la ciudad del Turia se critique también que falte ambición y que no se optimice la inversión, la realidad es que el potencial de las plantillas es evidente, pese a las bajas locales en el juego exterior.

El Unicaja perdió haciendo un partido digno, pero no óptimo, afeó al final (90-75). Aunque dominó el grueso del primer tiempo (41-40 al descanso), dio la sensación siempre de que las llaves del partido las tenían Joan Peñarroya y sus jugadores. De que poseía una marcha más, que, efectivamente, en la segunda parte usó. Perdió demasiados balones el Unicaja, hizo demasiadas faltas tontas para conceder muchos tiros libres gratos al equipo taronja. No tuvo un día óptimo en el triple mientras el rival machacaba desde la línea, con varias canastas muy dañinas sobre el final de posesión tras buenas defensas verdes. Y no tuvo el nervio para acabar hincádole el diente al encuentro. Quedaron sensaciones feas de la segunda mitad. Mooney sufrió mucho subiendo el balón, le cuesta cuando le presionan y los equipos, con el scouting, ya van a degüello. Colapsa el ataque. De hecho, la última decisión desesperada de Ibon Navarro después de un par de inusuales pérdidas de Alberto Díaz fue colocar a Darío Brizuela como base.

La segunda parte ya empezó torcida, no tuvo nada que ver con la primera. El Valencia, pese a haber jugado el viernes ante el Lenovo Tenerife, tenía piernas. Hermannsson, López Arostegui o el canterano Ferrando metieron canastas repetidas al final de posesión. Pradilla y Rivero también hacían daño cerca del aro. Y el equipo malagueño se fue quedando sin recursos ofensivos ante una buena defensa. La diferencia fue creciendo progresivamente hasta lindar con los 20 puntos. Recordó demasiado a lo que ocurrió en Gran Canaria hace un par de semanas. En ACB al menos, parece que lo que hay da justo para salvarse. La clasificación no engaña. El equipo malagueño ha jugado 11 partidos contra los equipos que están en zona de play off, entre los ocho primeros. Y sólo ha ganado uno, a comienzos de temporada, ante el UCAM Murcia. El resto, 10, han sido derrotas. Muchas de ellas por un margen amplio como acabó siendo la de Valencia. Con estos precedentes, es casi imposible pensar en estar entre los ocho mejores, siquiera entre los nueve que podría garantizar estar en la BCL.

Estadísticas