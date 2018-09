Roberts brilla en un amistoso mutilado (77-94)

a prueba mutilada por la ausencia de internacionales resultó un partido agradable en Benalmádena, que acabó del lado de un Olympiacos con más poderío físico que el que exhibió un Unicaja que agradó en algunos tramos, con un Brian Roberts con momentos brillantes (24 puntos), un Wiltjer con licencia para todo y un puñado de animosos chavales que vivieron un día de ensueño. La derrota es irrelevante, el Unicaja atacó para empatar al final del tercer cuarto y no le perdió la cara hasta ahí, pero el partido se rompió (77-94).

Sí parece que la idea cambia bastante en cuanto a concepción del juego, con más libertad y rapidez de ejecución. Tiene que masticar el bloque esos conceptos. Casimiro juntó en el inicio a Javi Rodríguez y Morgan Stilma en el cinco inicial, síntoma de la precariedad. Salió, no obstante, bien el Unicaja, con Roberts a los mandos. 16-10 mandaba, con un triple de Rodríguez, que se estrenaba marcando nada menos que a Spanoulis, y buenas canastas de Wiltjer. Paradójicamente, no está brillando en el tiro el canadiense, su teórico punto fuerte, pero está dejando detalles de que es un jugador con más herramientas en ataque. Al menos ante el Olympiacos, no rehuyó al contacto y posteó varias veces. Y también fue capaz de generar alguna canasta con el bote de cara. Su progresión puede determinar bastante el juego el crecimiento del equipo. Abusó quizá en la segunda mitad del tiro, pero no se corta.

Hay que mejorar atrás, el Unicaja se basó en las últimas temporadas ahí para montar su juego. El análisis del partido es casi inválido por las ausencias, pero Roberts tiene galones para crear y tirar. Salió también Alessandro Scariolo y el hijo del seleccionador y Blanca Ares metió dos triples en sus primeros intentos en apenas dos minutos. También tenían minutos Lucas Muñoz e Ismael Tamba más un Morgan Stilma que, agazapado, puede tener más protagonismo en la rotación de lo que se espera. Entiende muy bien el juego, sabe acabar con las dos manos y ha mejorado su físico este verano.

Se atascó el Unicaja y el Olympiacos, con más poderío físico más la mano de Spanoulis, empezó a gobernar el duelo hasta marcharse por 10 puntos. Blatt se enfadaba con algunos de sus jugadores y Casimiro hacía pruebas, como juntar a Suárez y Wiltjer. Recortó el Unicaja antes del descanso con buenos minutos de Roberts (40-47).

Una salida en tromba con Roberts al frente y Wiltjer, con licencia absoluta para tirar, de ejecutor, permitió una ventaja cajista (50-49). El de Toledo tiene (con los asteriscos de la pretemporada) la capacidad de no forzar el juego, parece que le fluye natural. Es un punto que puede ser de mejora clara respecto a la temporada pasada, dentro de la libertad que Casimiro concede. 15 puntos metió en el tercer cuarto el de Ohio, en diferentes situaciones. Penetraciones en estático y transición, sacando tiros libres, con triples. El precedente de McCallum invita a ser muy prudentes, pero parece otra clase de jugador, con más baloncesto en la cabeza.

Se le escapó el partido al Unicaja entre el final del tercer cuarto y el inicio del último. Estaba más compensado el Olympiacos entre los jugadores que tenía Blatt, que redujo la rotación a nueve hombres. Pasó de los 10 punto de renta y ya el partido se limitó a una sucesión de ataques con Spanoulis ofreciendo una gran exhibición. No fue el partido de Viny, que tiene que dar un paso adelante esta temporada. Pero la prueba dejó detalles para que Casimiro siga procesando. En los últimos finales también debutó Jeffrey Godspower. Una prueba más.