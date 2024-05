Roger Grimau: "El Unicaja es un gran equipo, con una dinámica muy buena"

Roger Grimau analizaba, desde el prisma Barça, la derrota de los azulgranas ante el Unicaja. "Lo primero de todo es felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho. Son profesionales, saben jugar y saben competir. Después del palo del otro día, el compromiso y el esfuerzo que han dejado en la pista es para remarcar. Pero se ha perdido e intentado. El Unicaja es muy buen equipo, está en mi buena dinámica y al final en el cara a cara ha jugado mejor que nosotros", aceptaba ese final el entrenador del Barça, aún de luto por la derrota en Euroliga ante Olympiacos. "Es normal ese estado de frialdad. Uno entra en el Palau y ya se notaba, porque la hostia del otro día es gorda y se nota. Pero no estoy preocupado por si los jugadores no estaban implicados y preparados, es todo lo contrario. Son profesionales. Cuando es un pico competitivo muy alto, el siguiente partido es muy difícil jugarlo. Copas de Rey, play off, Final Four; porque el pico de adrenalina, competitividad, es complicadísimo. Y si el último tiro de Jabari entra nos marchamos todos muy contentos, porque competimos bien contra Unicaja. Pero no se pudo anotar y ganar. Intentando analizar todo lo que ha pasado, era un día muy difícil para nosotros. Hace menos de 48 horas estábamos aquí. Nos queda otro partido. Lo intentaremos ganar. A ver si podemos descansar un poco física y mentalmente, y ya preparar lo que viene la próxima semana".

De Brizuela, con un problema físico cuando estaba completando un gran partido. "Darío no parece que sea grave, hay que revisar y ver qué ha pasado, pero no quiero decir de más a la espera que tengamos pruebas". Y daba más apuntes. "Los finales igualados así son normales. Jugamos dos grandes equipos. Hay algunas situaciones defensivas que se podía haber evitado, pero al final estás jugando final de temporada contra grandes equipos. Nos han hecho daño con sus puntos fuerte, nos han costado un par de triples en transición en la primera parte, canastas fáciles que no hemos podido parar cuando teníamos bonus. En la segunda lo controlamos mejor, pero nos han hecho daño en el rebote ofensivo. Y este par de acciones que han encontrado los dos triples. Es un equipo con muchas armas, variabilidad. Son puntos fuertes donde nos ha costado pararlos. No creo que haya habido situaciones por cansancio".