Rosa va por el camino difícil

España sub 20, de la que forma parte el canterano cajista Ignacio Rosa, que la temporada pasada ya disputó algún minuto con el primer equipo, quedó en cuarto lugar de su grupo tras caer ante Croacia (85-70) en el último partido de la primera fase. Tras la derrota ante Ucrania y la victoria ante Francia se necesitaba un triunfo para mejorar pero se perdió. Y este miércoles se jugará (13:30 horas) ante Lituania, que ganó su grupo, en los octavos de final.

No fue España capaz de meter mano al equipo croata, que llega invicto a la siguiente ronda. Peleó en la primera mitad, pero los ajedrezados pusieron tierra de por medio. No tuvo demasiado protagonismo Ignacio Rosa, que jugó siete minutos pero no lanzó a canasta siquiera.

La selección sub 16, en la que hay cuatro jugadores del Unicaja (Javier Rodríguez, Pablo Sánchez, Jeffry Godspower y Rubén Domínguez, aunque este comunicó su marcha el Torrelodones), comenzó ayer su preparación en Palma. También está allí la sub 17, con Alessandro Scariolo e Ismael Tamba.