Rubén Guerrero: "Con Katsikaris no hubo ni cama ni nada parecido"

Rubén Guerrero es uno de los jugadores que ha dado un salto en rendimiento en los primeros partidos de Ibon Navarro al frente del Unicaja. El pívot marbellí compitió con Tavares y Poirier y después tuvo mucho impacto en Fuenlabrada. Agresivo y atreviéndose a hacer más cosas. El interior, que estuvo a punto de salir cedido poco más de un mes atrás, ha subido en el escalafón. Ibon Navarro le ha destacado un par de veces desde que llegó públicamente y, como él mismo reconoció en los micrófonos de Deportes Cope Málaga, dispone de mucha confianza.

"Algo de mejoría ha habido, se disfruta mejor un día libre. No creo que haya sido una tecla mágica lo que haya tocado Ibon, ojalá hubiera sido tan fácil. Está metiendo mucha intensidad en los entrenamientos, se nota mucho la caña que mete, está haciendo mucho hincapié en la defensa y que en ataque compartamos más el balón. Es pronto, pero se está notando su impacto ya", decía Guerrero sobre el cambio experimentado por el equipo: "Tuvimos un buen resultado en Fuenlabrada, pero desde la semana pasada ya dimos una imagen distinta ante el Madrid, trasladando lo que él quería de nosotros. Aunque es pronto, apenas llevamos una semana, con tiempo y trabajo irán llegando mejores resultados"

Hay aficionados que se preguntan, con el cambio de actitud, si se ha hecho la cama a Katsikaris. "Para nada, los primeros que queremos ganar somos el entrenador y nosotros. No se hace ni cama ni nada parecido que se quiera ver desde fuera", responde Rubén Guerrero cuando se le cuestiona: "Se pasan malos momentos, las malas rachas negativas influyen mucho. Somos los primeros interesados en ganar y que vaya bien, pero hay cosas que es difícil levantar. Nunca dejamos de creer en nosotros porque en ese momento ya te terminas de hundir del todo, pero sí es verdad que era complicado. Sobre todo en ACB nos costaba sacar más los partidos. En Champions mejor, aunque se nos ha complicado este inicio de segunda fase. Siempre perdíamos por poco y nunca dábamos una imagen horrible, pero daba la sensación de que teníamos lapsus y no competíamos como debíamos y se nos escapaban. Era un poco de impotencia, siempre entrenábamos pensando en ganar pero no llegábamos".

Ibon Navarro piropeó a Rubén Guerrero tras el partido ante el Madrid en público, diciendo que una vez había tenido pesadillas con él, en la semifinal de la Copa de 2020 entre el Unicaja y Andorra. "La verdad es que es un halago bastante grande que diga eso de mí. Sienta bien que tenga esa confianza y que aprecie el esfuerzo que hago entrenando y jugando. Es importantísimo ver que tiene esa confianza desde el principio e intento devolvérselo en la cancha. Se juega distinto, más suelto. Se disfruta mucho, sobre todo. Es tan fácil y tan difícil como tener confianza. Con eso, ves que entrenas bien, se prueban más cosas, se juega mejor y más suelto. Sólo espero que vayamos arriba y ganemos más partidos. No es que antes me dijeran que no hiciera cosas, pero uno mismo se limita. Pueden decirte que hagas bloqueos y rebotes y otras cosas. Pero si se te apoya de otra forma te atreves a hacer más cosas que sí has hecho anteriormente pero que no te animas. Ahora me veo con capacidad para hacerlo otra vez. En Fuenlabrada fallé también, pero intento seguir haciéndolo", argumenta el marbellí.

¿Qué supone no estar en la Copa? "Fastidia. Mis dos primeros años no me la perdí. Me parece súper bonita, intentamos hacer todo lo posible por llegar, es algo precioso. Por culpa nuestra no hemos ido. Que sirva de aliciente para seguir trabajando. Tenemos que meternos en los play off y a ver si trabajamos estas semanas bien, aunque algunos estemos en la ventana, para mejorar conseguir el objetivo", prosigue Guerrero, que cuando se le cuestiona si se puede entrar en las eliminatorias por el título responde que "claro, es totalmente factible estar en el play off, se puede remontar. Está durísima la ACB, cualquiera gana a cualquiera. Vamos para arriba, no es ninguna locura, tenemos la confianza".

La selección española es el siguiente paso, desde este lunes se concentra a las órdenes de Sergio Scariolo. "Estoy muy contento, me encanta ir, trabajar allí una semana, con Scariolo y el resto de jugadores. Me da confianza y refleja que el trabajo está ahí. Estoy muy, muy contento. Los tres malagueños ya estuvimos en Valencia el año pasado y ahora repetimos. Viene bien ir con la gente de Málaga, pero también conoces a más compañeros, el ambiente es buenísimo", opinaba Rubén antes de cerrar cuestionado por su futuro, ya que acaba contrato en junio: "Intento no preocuparme del contrato, no he hablado nada, y sí centrarme en el día a día. Si personalmente lo hago bien y los resultados del equipo son buenos irá mejor, así que al final ya veremos. Yo me centro en el trabajo. ¿La posibilidad de salir? Hay tanto ruido durante la temporada... Si me centro en eso ni entreno bien ni ayudo al equipo. Si estaba fuera, fuera. Si estaba dentro, dentro. Yo sólo tenía control de mi día a día. Intentaba no echarle cuenta, no te ayuda".