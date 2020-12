Rubén Guerrero: "El UCAM Murcia vendrá a sacarnos del campo"

Después de su periplo con la selección española, en la que tuvo minutos a las órdenes de Sergio Scariolo, Rubén Guerrero volverá a ser importante para que el Unicaja intente derrotar al UCAM Murcia. El gigante marbellí habló en la víspera del partido.

El pívot canterano dijo sobre la importancia del duelo ante un equipo que está cerca en la clasificación que "sabemos que ellos también están en una buena racha, en Liga Endesa están pegados a nosotros". En cuanto a las principales características del conjunto murciano, Guerrero señaló que "juegan con mucha fuerza, con mucha intensidad y van a venir a sacarnos del campo. Tenemos que estar listos para eso, no podemos aflojar, ni confiarnos, ni pensar que estamos bien". El marbellí ha cerrado su análisis con un "tenemos que prepararnos para una batalla el domingo".

Sobre las importantes ausencias que tendrá el equipo de Luis Casimiro, el pívot del equipo malagueño destacó que "Es una pena las bajas tanto de Alberto como la de Jaime, esperemos que los dos vuelvan pronto". Pero en el lado positivo, Rubén Guerrero ha querido poner en valor el regreso de Mekel tras su ausencia por lesión "Está bien que Gal haya vuelto y que jugase también contra nosotros (España) en las ventanas. Estoy muy contento de que esté de vuelta, que se encuentre bien físicamente, esperemos que siga porque ahora lo vamos a necesitar más que antes por las lesiones que hemos tenido", comentó el canterano.

Antes del parón por los partidos de las selecciones, el Unicaja vivía una buena racha. Sobre este tema, Rubén apuntó que que "no sé si el parón afectará o no, ya lo veremos", destacando también que tras la vuelta a Málaga "el primer entrenamiento fue muy bueno, ayer fue bueno también y ya se verá este fin de semana si nos ha relajado o no. Pienso que estamos bien, sabemos que este buen momento hay que aprovecharlo y esperemos hacerlo bien".

En cuanto a su experiencia con España en las ventanas, Guerrero ha mostrado su satisfacción: "Con la Selección muy bien, la verdad que muy contento habiendo sido ya la segunda o tercera vez que estoy con ellos. Me he encontrado mucho más cómodo, mejor, más suelto. Entrenando con los compañeros y con los entrenadores la verdad que muy bien. Una semana de mucha exigencia, hemos entrenado muy duro, pero hemos logrado el objetivo que queríamos que era la clasificación. Una semana productiva y fructífera".