Ryan Toolson elige un quinteto ideal muy del Unicaja

Ryan Toolson jugó de 2013 a 2015 en el Unicaja, los dos primeros años de la era Plaza. Llegó desde Gran Canaria en carrera ascendente y dio dos años buenos de baloncesto, con algunas exhibiciones puntuales. No acabó bien con el entonces entrenador cajista y se fue a San Petersburgo. También jugó en Turquía y ahora está en Manresa, en su segunda temporada, a las órdenes de Pedro Martínez, con el que ya coincidiera en Gran Canaria.

A sus 35 años, sigue en forma Toolson, que era cuestionado por el quinteto ideal de jugadores con los que había estado en su carrera. Y sigue, por lo que se ve, teniendo un grato recuerdo de su etapa en el Unicaja, esas dos temporadas. El año pasado, en estas páginas recordaba su estancia en tierras malagueñas con gratitud.

En su quinteto, Toolson coloca a Stefan Markovic como base. "Es el mejor con el que he jugado porque es un base bastante grande y siempre busca a los tiradores", decía el jugador americano sobre el serbio, con el que también coincidió en el Zenit. Como pareja interior, dos hombres que formaron parte de aquel equipo que estuvo a punto de jugar una final de ACB y otra de Copa. "Will Thomas es un hombre directo. No habla mucho, pero hace un trabajo buenísimo. Y de cinco, Fran Vázquez. Puede hacer de todo. Puede tirar, machacar, coger los alley hoops, es mi favorito", reflexionaba el ahora jugador del equipo catalán.

En las posiciones exteriores, Toolson colocaba a otros dos jugadores con los que compartió su experiencia en Rusia, Serguei Karasev y Jannis Timma. Dos hombres de calidad probada, también con dosis de frialdad altas. Es la elección de quinteto ideal del escolta americano, uno de los mejores tiradores que pasó por Málaga en las últimas temporadas.