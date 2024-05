Mario Saint-Supéry, Yannick Nzosa y Francis Alonso se citan en la Final Four para subir a la ACB

La Final Four para subir a la ACB ya tiene participantes. El Leyma Coruña ya había conseguido su ascenso de manera directa y ahora queda por dilucidar la otra plaza. Hay que recordar que bajaron Zunder Palencia y Obradoiro. San Pablo Burgos-Lleida y Movistar Estudiantes-Tizona Burgos serán los cuatro equipos que competirán el siguiente fin de semana (8 y 9 de junio). El que gane dos partidos, a ACB. La sede se conocerá en las próximas horas, Madrid y el equipo estudiantil parecen los favoritos para acogerla.

San Pablo Burgos y Lleida resolvieron por la vía rápida y estos días se cerró el quinto partido de dos series duras, Movistar Estudiantes-Betis y Tizona Burgos-Gipuzkoa. Ganaron el quinto partido los de casa. Y ello propicia que habrá un encuentro curioso entre jugadores del Unicaja y malagueños en esa semifinal. De un lado Yannick Nzosa y Francis Alonso (además de Carlos Suárez, capitán muchos años cajista) y del otro, Mario Saint-Supéry. Este y Nzosa siguen perteneciendo al Unicaja, con contratos hasta 2028 y 2026.

En el partido decisivo, el Tizona se impuso en un partido durísimo al Gipuzkoa (76-73). No pudo desplegar su ritmo rapidísimo con muchos puntos el bloque de Diego Ocampo pero sí pudo sacar adelante el partido. Saint-Supéry estuvo 25 minutos en pista y sumó seis puntos (1/3 en tiros de dos, 0/4 en triples y 4/4 en libres), cuatro rebotes y cuatro asistencias, más tres pérdidas y dos robos para acabar con ocho de valoración. No fue el mejor día en el tiro, pero metió los cuatro libres en el cuarto final mostrando mucha personalidad. Y defensivamente fue duro y estuvo a la altura de un partido de máximo nivel. Seguirá acumulando experiencias en esta temporada con una Final Four a la que su equipo acudirá sin mucha presión.

Por su parte, el Movistar Estudiantes derrotó 65-54 a un Betis que igualó un 2-0 y que compitió hasta el final en un WiZink con más de 8.000 espectadores. Nzosa sumó dos puntos (1/5 en tiros de dos) y cinco rebotes, con buena actividad defensiva, y Alonso sumó cinco puntos (1/4 en tiros de dos, 1/1 en triples y 0/2 en libres) y tres rebotes. En un partido con pocos puntos, el cuadro estudiantil intenta regresar al que durante muchos años fue su lugar natural. El siguiente fin de semana, un duelo en clave malagueña para llegar a la final por el ascenso.