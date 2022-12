Rubén Salazar, Guillermo del Pino, Manuel Trujillo y Eloy Suárez compitieron con España sub 16 y sub 15

Se celebró la edición número 25 del Torneo de Íscar, una competición por la que han pasado grandes nombres del baloncesto español y europeo. En esta ocasión era el turno de las generaciones del 2007 y 2008, que formaron dos equipos para medir fuerzas ante Italia, Grecia, Portugal y un combinado de Castilla y León. Y allí estuvieron cuatro jugadores del Unicaja. Guillermo del Pino, Rubén Salazar y Manuel Trujillo con la sub 16 y Eloy Suárez con la sub 15.España sub 16 no tuvo problemas para ser líder de su grupo, venciendo a Castilla y León en la jornada inaugural. Problemas médicos en la expedición de Grecia impidieron a los helenos jugar su segundo partido, que se cambió por un duelo entre los dos equipos españoles ganado por los del 2007.España sub 15 ganó en un partido muy disputado a Portugal, en una gran experiencia competitiva para los chicos del 2008, y no pudo seguir el ritmo de una Italia muy potente. En la lucha por el bronce ganó al combinado de Castilla y León.Y en la gran final, la U16 Masculina no pudo con una Italia espectacular, con algún proyecto de jugador muy interesante. Los de Xavi Albert perdieron el ritmo del marcador en el tercer cuarto y ya no pudieron llegar a un final igualado (66-68). En el partido decisivo, Rubén Salazar, que ya está contando con minutos en el equipo de Liga EBA, sumó ocho puntos, cuatro robos y tres rebotes para 12 de valoración. Guillermo del Pino hizo siete puntos, tres rebotes y dos asistencias. Manuel Trujillo tuvo minutos en el duelo ante España sub 15, en el que venció (85-66) la sub 16 e hizo nueve puntos. Del Pino sumó ocho tantos, cuatro asistencias y tres rebotes. En la sub 15, Suárez hizo ocho puntos y tres rebotes.