Salin, la "chispa" de Casimiro

Sasu Salin, como Dragan Milosavljevic, ha ganado enteros en su segunda temporada en el Martín Carpena. Ambos son casos similares: jugadores de características defensivas que no dieron su mejor versión al mando de Joan Plaza. El serbio ha tomado un papel fundamental desde el quinteto aportando solidez y manos salvadoras cuando se necesitan. Y el finlandés, propiciado por la lesión de Alberto Díaz, parece haber despertado. Escala puestos en la rotación de Luis Casimiro para dar esa "chispa" de intensidad, como él mismo define, y que sin el malagueño se echa en falta.

Este domingo, Salin fue el jugador con más minutos pese a no partir como titular. Jugó 28, su récord este curso está en 31, muestra de su crecimiento en importancia para el técnico, con el que fue clave en Gran Canaria. Seis puntos, cinco rebotes y dos robos para recibir cuatro tantos de valoración. Falló algún tiro abierto, pero lo fundamental no era lo estadístico.

Ante el Breogán sumó 28 minutos en pista y 31 es su tope esta temporada con Casimiro

"Tuve muchos minutos. Pude meter un par de tiros abiertos y por lo demás tengo el rol de siempre, defender e intentar parar a sus mejores jugadores. Tenemos un jugador menos para rotar y todo el mundo está preparado para jugar más si llega la oportunidad", relataba para Málaga Hoy el finlandés tras medirse al Breogán. Da en la clave: la ausencia de Alberto Díaz. Globalmente promedia 21:40 minutos, más en ACB que en Eurocup, pero su participación ha crecido a raíz de la baja del malagueño. Entre Salin y Jaime Fernández han asumido sus minutos.

El salto del finlandés es el siguiente: hasta el 18 de octubre, día en que sufre su lesión muscular Alberto, Salin registra 16 minutos por partido, cinco puntos, 0.6 asistencias, 3.6 rebotes y 4.3 de valoración. En este último periodo de siete partidos sin el base, llega hasta los 25 minutos, 6.3 puntos, dos asistencias, 3.3 rebotes y 8.6 de valoración. Prácticamente dobla varias de sus estadísticas. Y más allá de los datos, así ve las cosas: "Sin Alberto, si puedo ayudar con esa chispa, ese punto de intensidad en defensa, lo hago".

Sasu Salin, escolta del Unicaja "El año pasado teníamos a Nedovic y los minutos estaban más limitados, este me toca jugar más"

Está cómodo. El salto lo da también respecto al año pasado, cuando estuvo en 17 minutos dentro de la rotación. Claro, tenía a quien tenía por delante en un exterior de posiciones mucho más definidas: "Me siento bien, mi papel el año pasado no supuso ningún problema. Teníamos a Nedovic, que era fundamental, uno de los mejores, y los minutos estaban un poco limitados. Este año toca tener más e intentar hacerlo lo mejor que puedo".

Y con Casimiro, total confianza. "Cada entrenador tiene su propio estilo y hace las cosas diferente. Con Luis todo está muy claro, es muy sencillo", alaba sobre el preparador cajista, del que destripa algunas claves: "Aunque metamos muchos puntos y todo sea muy rápido, la clave con él es defender mucho, ser sólidos. Me toca ir fuerte, defender bien el uno contra uno. Si defiendes, puedes llegar a cualquier lado. Me siento bien en este papel, el entrenador lo sabe y me conoce ya de Gran Canaria, así que intento hacerlo lo mejor posible".