Scariolo, sobre la vuelta de la ACB: "Es necesario mucho sacrificio y atención"

La NBA empieza a esbozar un plan para volver a los entrenamientos el próximo 1 de mayo. De manera voluntaria e individualizada, en aquellos estados en los que las recomendaciones se suavizan, pero es un primer paso para el regreso de la competición. Allí está Sergio Scariolo en Toronto, donde no hay el nivel de confinamiento que sí existe en España o Italia. Él mismo relata que se puede salir a pasear o en la bicicleta y que el nivel de respeto es alto.

En una entrevista en Eurosport, Sergio Scariolo hablaba del propósito de la ACB de acabar la temporada en una fase final con 12 equipos en una sede concreta. “Es una idea de hace bastante tiempo por parte de la NBA en la que se está trabajando", explicaba el malagueño de Brescia: "Para poder llevarla a cabo es necesario mucho sacrificio y atención porque la condición esencial es la seguridad. No solo de los jugadores sino todo lo que rodea al deporte en general. No me refiero a público en las gradas porque eso lo descartamos, sino el personal de los hoteles y el resto de personas que de una forma u otra formen parte del desarrollo del partido. La salud de los ciudadanos es fundamental y el riesgo de recaídas es demasiado grande a nivel de pérdidas humanas, en lo económico y en lo cotidiano. La clave está en que todo se vaya valorando con mucho cuidado“.

En la entrevista, el mejor entrenador de la historia del Unicaja también se refirió a su más que probable extensión de contrato tanto con la selección española como con la franquicia canadiense. "Estamos hablando de una extensión de nuestra colaboración hasta París 2024 y con los Raptors también, hay una voluntad general de extender nuestra relación profesional. Estoy a gusto en ambos lugares y todavía hay que plasmar unas voluntades en los papeles, pero todos somos bastante optimistas sobre los temas y ojalá se puede llevar a cabo cuando la situación se normalice", decía Scariolo, en lo que sería una grata noticia para el baloncesto nacional.