Segunda función del 'show' de Domas

El arranque de Domantas Sabonis en la nueva temporada de la NBA ha sido demoledor. El pívot formado en el Unicaja consiguió 32 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias contra los New York Knicks siendo el jugador del partido con mejores números y una repercusión colosal en el encuentro. Sabonis jugará esta madrugada (02:00) contra los Chicago Bulls.

El registro firmado contra los Knicks, además de ser todo un alivio en diversos momentos del partido para su equipo supone el máximo de puntos cosechados por el joven jugador desde que está en la NBA. Después de superar la fascitis plantar que le dejó sin jugar los playoffs de la pasada campaña en la burbuja de Orlando, parece que Domas ha vuelto a la acción en buena forma.

El triunfo fue el primero de Nate Bjorkgren en el banquillo de los Pacers, algo que le sirvió a la estrella del equipo Oladipo para felicitarle: "Felicitaciones al entrenador por su primera victoria, es un gran momento. Podemos ser un equipo realmente bueno. Tenemos que construir sobre eso, pero fue una gran primera noche".

