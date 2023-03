Semana de descansar, profundizar y planificar

El Unicaja ha jugado desde el parón postCopa con las ventanas internacionales ocho partidos en 22 días con largos viajes en Atenas y Estambul. Han sido cinco victorias (tres en BCL y dos en ACB) y tres derrotas (una en BCL y dos en ACB). Ha resultado un tramo exigente de la competición tras el que el equipo está en cuartos de final de la competición europea con el factor cancha a favor y en quinto lugar en la ACB. Si se considera que se levantó de manera voluntaria el pie del acelerador con el equipo para no quemarlo y llegar en mejor disposición a los siguientes meses claves de la temporada, se puede considerar que la inversión ha sido bastante fructífera. Se han sucedido las bajas por lesión (Djedovic, Saint-Supéry y Brizuela) y enfermedad (Perry, Osetkowski y Kravish) en este periodo y se ha notado en el juego, pero no en la capacidad competitiva del equipo. Y es una buena señal.

El Unicaja descansó este lunes, trabaja este martes en doble sesión, miércoles por la mañana, jueves por la tarde y viernes. Es una semana para alternar el reposo y la recuperación con la puesta a punto de los cuerpos y profundizar en los conceptos básicos para un mes de abril ilusionante pero también exigente. Habrá un mínimo de ocho partidos, que serán nueve si hay tercer duelo con el UCAM y puede que hasta 10 si se alcanza la Final Four de la BCL, en función de cómo se reprograman encuentros de la ACB. Se espera que Perry regrese sin problemas tras el virus y Djedovic puede aportar su sabiduría en los partidos de la BCL. “Se le trajo para esto”, decía Ibon.

En estos días también se pueden hacer públicos acuerdos en los que se ha trabajado en las últimas semanas (y meses). Es un buen momento para dar mensajes y pasos adelante para la continuidad del bloque con vistas a la próxima temporada y las siguientes. Las conversaciones con el entrenador y el núcleo de los jugadores se han desarrollado con paciencia desde tiempo atrás y muchas están cerca de cristalizar, a falta de rúbrica o anuncio. Después llega el play off de la BCL, si se gana la Final Four y la traca final del play off de la ACB.