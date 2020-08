Sergio Scariolo explica cómo es la burbuja de la NBA

La NBA ya está en marcha, tras unas semanas de preparación, en Orlando. Se ha seguido un escrupuloso protocolo, al estilo de lo que se hizo en la ACB semanas atrás, aunque con una duración más amplia, puede llegar hasta mediados de octubre. Dos meses y medio. Allí está Sergio Scariolo, seleccionador nacional y técnico del staff de Toronto Raptors, mientras su familia está de regreso en Marbella tras acompañarle en este curso en la experiencia americana.

Scariolo estuvo en la Cadena Cope y explicó cómo es la burbuja. "Es como una concentración en una competición de selección de toda la vida, la única diferencia es que no puedes salir de ese enorme área que incluye tres hoteles, tres instalaciones deportivas, tres campos de golf. Es un área muy grande de la que no se puede salir y nadie puede entrar que no se ponga en cuarentena o hagas las pruebas. Los que estamos acostumbrados a dinámicas de concentraciones de selección se parece, pero aquí hay la posibilidad de que sea muy larga", decía el técnico de Brescia.

"No hay ningún indicio de contagio", prosigue el Hijo Adoptivo de Málaga: "Llevan semanas, nos testan todos los días. Antes de salir de la habitación tenemos que enviar temperatura y nivel de saturación de oxígeno en una aplicación y enseguida nos dan el OK. Y ya podemos salir y hacer lo que tengamos que hacer. Nos testan por turnos a todos los equipos. Aquí no ha habido ningún caso de ningún tipo de positivo. Hubo jugadores que no pudieron entrar porque habían dado positivo antes, pero aquí es prácticamente imposible el contagio. Imposible no es nada, porque la burbuja perfecta no existe, pero estamos muy cerca de ello y la sensación de que el contagio es muy difícil existe".

"Es lo más fácil, no hay desplazamiento ni viajes, que es lo que más complica la vida de los equipos NBA", relata el seleccionador nacional sobre cómo es la vertiente deportiva: "Vivir en una habitación de hotel no es lo más ameno del mundo, estás sin tu familia. Hay componentes personales que lo hacen muy duro, pero a nivel de trabajo tenemos dos minipabellones en el hotel, para ir son 7-8 minutos en bus al pabellón... Para lo que es el baloncesto puramente es ideal".

"Yo creo que la mayoría quería jugar", opina Scariolo sobre cuál era la idea de los jugadores: "Se es consciente de que la relación entre lo que está en juego con el riesgo de contagio es brutal. Es demasiada importancia, no sólo económica porque efectivamente la plataforma que están teniendo para hacer sentir su voz en temas de igualdad social y racial no se hubiera tenido habitualmente. El real peso es esta situación de limitación de movimientos, situaciones sociales, alejamiento de la familia..."

Habló Scariolo sobre otros temas:

Marc Gasol

"No creo que veamos cambios en sus funciones. Con 35 años no va a cambiar ni queremos que cambie. Necesitamos que juegue, ha jugado poco, hace falta ritmo. Pero tampoco hay prisa, nuestra mirada está puesta bastante más adelante. El peso es ideal, está muy bien, pero le falta ritmo de competición y previendo que pueda ser un recorrido largo tampoco sería bueno".

Alto nivel de los Raptors

"Contábamos con hacer colectivamente lo que hacíamos con un protagonismo grande de Kawhi. Lo de Siakam ha sido una inversión de la franquicia, de todos. Creer que él pudiera, no tomar el lugar de Kawhi, que es pronto, pero dar el paso al frente que ha dado. Le falta dar pasos para ser hombre franquicia. Sus números han sido llamativos y sus estadísticas importantes, pero tiene facetas en las que progresar. El crecimiento colectivo y una cohesión como conjunto creo que ha sido más clave. Lowry, VanVleet, Powell... Más crecimiento colectivo que en una persona".

Momento histórico

"Es una situación extraordinaria para cualquiera. Ha sido uno de los puntos en el que los jugadores han hecho hincapié para dar disponibilidad a comenzar. La NBA se ha volcado muy bien, ha tenido la capacidad de encontrar el equilibrio entre posturas a lo mejor exageradas con unas formas muy sobrias, serias y dada a transmitir mensajes variados, no sólo de un único tema, de igualdad y justicia general. Son conceptos y valores en los que todo el mundo se reconoce más allá de opiniones políticas. Se intenta mantener la parte política alejada y la social en primer plano".

Favoritos

"Nosotros creemos que tenemos opciones para poder llegar hasta el fondo. Milwaukee y Boston son los que tienen más para llegar en el Este y los dos de Los Angeles en el Oeste. Me sorprendería mucho que no saliera el ganador de estos cuatro o cinco equipos".

Pau Gasol

"Está en un momento superfeliz a nivel personal, pero le veo bastante motivado, interesado y decidido a subir el nivel de exigencia y carga en el pie. Pronto estará en una pista y será el momento en el que el cuerpo le dirá si merece la pena, como todos esperamos, el esfuerzo o le dirá, esperemos que no pase, que mejor que te dediques a recuperar como persona la salud del pie y es el momento de pensar en otra cosa. La sensación es positiva, pero falta hacer cosas de ritmo de baloncesto".