"Será divertido reecontrarse con Bouteille"

Axel Bouteille fue una de las piezas más sobresalientes de la primera mitad de la temporada en el Bilbao Basket. Su irrupción en la ACB le sirvió para que el conjunto malagueño pagase más de 100.000 euros a los bilbaínos por el alero que por entonces promediaba 17.7 puntos por partido con un 47.8% en tiros de tres. La lesión de su compatriota Toupane obligó al Unicaja a volver a ir al mercado en medio de la temporada y la apuesta fue por un jugador que ya conocía y con gran proyección de futuro. Desde entonces, seis partidos con los malagueños con 14 puntos de media. Sin un periodo de competición largo en el que adaptarse plenamente al equipo, apunta a ser importante en él.

Rodríguez, como alero también habló de su relación con Bouteille en los entrenamientos y de las características peculiares del francés: "Es cierto que en todos los entrenamientos me tocaba defenderle y atacarlo. Axel tiene algo especial, tiene muchos puntos y al final te puede sorprender aunque parezca que no puede, que no tiene ninguna vía. Si me toca emparejado con él trataré de hacerlo lo mejor posible. Esperemos que no tenga el día, que no meta todas y no esté al nivel que ha estado en Bilbao todo el año, será algo positivo para nosotros".

"Es importante para todos aunque matemáticamente no nos juguemos nada. A todo el mundo le gusta terminar con victoria contra un gran equipo como el Unicaja. Tendremos a un viejo conocido para nosotros como es Axel Bouteille, nos gustará reencontrarnos con él, va a ser divertido. Queremos acabar con victoria para sellar esta temporada que para todos ha sido magnífica", reconoce el alero del equipo vasco, Sergio Rodríguez.

Cuestionado por si el hecho de que no hay nada en juego y si eso podría hacer que se mirase menos el marcador, Rodríguez fue claro: "Somos tan competitivos, no se mira. Empezamos a jugar baloncesto, te calientas y quieres acabar con victoria pase lo que pase, te juegues o no te juegues algo. El equipo saldrá así, tratando de conseguir la victoria, intentar llevarnos esa guinda de esta fase final, pero sobre todo terminar con el pensamiento de que lo hemos dado todo, creo que eso no va a faltar".

El alero canario también explicó parte de la dificultad de la fase final programada por la ACB: "Es un no parar, es muy importante hacer borrón y cuenta nueva, olvidar lo que ha pasado el día anterior y estar preparado para competir el día siguiente. Todo lo que haces o piensas está dedicado a alimentarte bien, descansar bien...En partidos de máxima exigencia, cada 48 horas son cosas que hay que incidir mucho más en ello y la concentración casi está al minuto".