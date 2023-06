Shermadini viaja a Málaga, pero será duda hasta última hora

Gio Shermadini arrastra una fuerte gastroenteritis en los últimos días, un hecho que pone en vilo al Lenovo Tenerife antes de afrontar el segundo partido de la serie ante el Unicaja; MVP de la competición y el eje del juego en los aurinegros, en esa conexión clave con Marcelinho que tanta productividad genera al cuadro canario. Txus Vidorreta puso en duda ayer la participación del georgiano, quien no se ejercitó por un estado de salud muy debilitado, como para afrontar una cita de tanta exigencia en Málaga, incluso empezaba a merodear la posibilidad de que ni siquiera viajara. "Hoy no va a poder entrenar Gio porque ha empezado el cuadro, no sabemos si va a poder viajar; no terminamos de salir del bucle. Por ahora Gio está en el grado de Joan y Moussa, quiero ser optimista y que pueda finalmente viajar", manifestaba el entrenador vasco.

Según ha podido saber Málaga Hoy, Shermadini finalmente partió a Málaga ayer junto al resto de la expedición canaria, aunque su presencia no está del todo clara en el partido de esta noche, en función de cómo vaya evolucionando de unos síntomas que le habían dejado muy debilitado en las últimas horas. La intención en Lenovo Tenerife es que pueda ir progresando durante la tarde y pueda formar al menos de una rotación ya muy cogida con pinzas, brote de gastroenteritis que aún persiste en el vestuario tinerfeño. El primer objetivo desde La Laguna es que viajara, ya es un paso importante.

El georgiano ya anduvo renqueante en el primer partido de la serie, incluso tuvo que trasladarse al hospital el pasado lunes, pocas horas después de que el Unicaja asaltara el Santiago Martín. Con el añadido de un Yankuba Sima magnífico en esas funciones defensivas, uno de los apartados más ricos de la serie, ese as bajo la manga que tenía guardado Ibon Navarro, que quizá no sea necesario para el segundo partido.