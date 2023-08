Sima, Kravish y la incertidumbre en el Unicaja

Los problemas físicos han golpeado al Unicaja nada más arrancar la pretemporada. El club malagueño se muestra preocupado con las lesiones de David Kravish y Yankuba Sima, pareja de pívots que tardará en volver a las pistas. El estadounidense ha arrastrado ese problema en el talón que ya le mermó en los pasados play offs de la ACB, riesgo de convertirse en un dolor crónico si no hay efectividad en el tratamiento, verano de por medio y un problema que no ha remitido. En el caso de Sima, una lesión en el gemelo que también es laboriosa en la recuperación. Juanma Rodríguez se mostraba intranquilo en su análisis de la enfermería, ya dejando caer que ampliar la continuidad de Diop más allá del 30 de septiembre está abierta, porque en el Unicaja no se sabe con exactitud cuándo regresarán los tocados.

"En principio, David está bajo tratamiento sobre la fascitis plantar que tiene, hay que esperar un tiempo. En principio hay que esperar tres semanas para ver cómo va evolucionando; si eso no fuese bien, incluso habría que esperar otras tres semanas más. Ya sabemos que la fascitis plantar es muy compleja, esperemos que sea el mínimo tiempo posible, para eso están nuestros médicos y fisios trabajando, y el propio jugador que tampoco se quiere perder mucho tiempo. Mejor que nos pase ahora que durante la temporada, que se pierda diez o doce partidos, pero de momento va en los plazos adecuados", explicaba el director deportivo. Los próximos días serán importantes para aclarar ese regreso. "Yankuba tiene una resonancia la próxima semana, a ver cómo va; ya lleva tres semanas fuera. Iremos viendo en función de lo que nos digan tras esa resonancia y ver cómo se encuentra. En el caso de David va a empezar otro tratamiento este viernes y ver si lo podemos tener lo antes posible, ese es el objetivo. Pero siempre sin correr riesgos, la lesión de David es complicada y la de Yankuba también sabemos que es compleja, por la experiencia de los últimos años, que hay que tener mucho cuidado con gemelo-sóleo, prudencia porque se pueden dar recaídas". El último precedente fue el de Nihad Djedovic tras la Copa, una rotura muscular en la que consiguió recortar los plazos.

Un destrozo si el Unicaja no puede comparecer en la Supercopa sin sus dos pívots, con solo Diop como '5' puro; la plantilla permite soluciones puntuales, pero se quiere evitar al máximo el sacar al jugador de su zona cómoda. Restan algo más de tres semanas para viajar a Murcia, justo lo que dura ese tratamiento conservador de Kravish, mientras que Sima lo tiene más favorable. Pero escuchando al director deportivo, la incertidumbre que ronda en el club es clara. Quizá con el fichaje de Diop, en el peor de los escenarios, no sea suficiente. Empiezan las complicaciones demasiado pronto.