Sito Alonso: "Esperamos no volver aquí otra vez"

Después de certificar el segundo triunfo en la serie, Sito Alonso analizaba el 0-2 con el que se va el UCAM para la ciudad pimentonera, nueva trampa al Unicaja de la que estuvo lejos de salir, y una eliminatoria que ahora se pone de cara para estar en la final de ACB. "La verdad es que nosotros estamos contentos de las cosas que están pasando, sino el cómo, es lo más importante cuando realizas algo. Lo que digo es que si hubiésemos jugado así y perdemos, no estaría contento pero sí orgulloso, por cómo hacen las cosas los jugadores y aguantan mentalmente, esperando el momento justo para ganar. Por otro lado, ha habido jugadores que han destacado mucho pero la ultima palabra la ha tenido el equipo, que ha estado magnifico. Es lo que trataremos de repetirlo en Murcia, que las cosas no dependan de un jugador. Esperamos no volver aquí. Es increíble cómo la afición despide al Unicaja, vemos la entidad que tiene este club. Lo que hacemos lo intento explicar de dos formas. La creencia de las 160 personas que han venido. El otro día fueron 40 y hoy 160. Están enseñando que tienen creencia en ellos, vienen para animarles por el 0-2. Los jugadores lo están viendo. Enfrente tenemos un equipo que no es normal, de otro nivel en muchísimas cosas. Tratar de descansar y competir de la misma forma para hacerlo contra ellos", analizaba.

"Pensándolo así, no es que sea consciente que estamos a un partido de la final, es que la realidad, pero cuesta mucho, por el trabajo que hace mucha gente. Como es al realidad, lo que podemos hacer, es todos los esfuerzos posibles para uno más. Nunca mirar más allá, de lo que tenemos delante. Lo siguiente es descansar y jugar en el Palacio un partido mas, que nos ganó en casa. También Valencia. La serie va a llegar mínimo al quinto partido. Tenemos muchas ganas de seguir jugando todos los partidos que nos quedan. ¿Si ahora tenemos presión? Lo expliqué una vez. Fiché hace unos años y el equipo iba penúltimo, estábamos en LEB casi matemáticamente, teníamos partidos muy difíciles en ese final de temporada. Eso sí es presión, de la leche además. El Unicaja es mucho mejor que nosotros y está preparado para este tipo de cosas. Bendita presión. Ojala la tuviéramos siempre. Las circunstancias han hecho que hayamos jugado dos partidos impresionantes, una alegría tremenda la que transmiten los jugadores. Ganan porque quieren. Si la soportan, seremos capaces de ganar. No recomiendo esa presión por bajar de categoría", decía en sala de prensa.

"Los entrenadores somos conscientes que por mucha táctica que haya, si no hay creencia no somos nadie. Los jugadores tienen creencia en lo que hacen. Hemos ajustado diferentes situaciones que hicimos regular. Ellos empezaron con una grandísima determinación, sabiendo lo que tenían que hacer. Cambiaron algunos detalles, otros no tanto que no hicieron tanto daño. En ataque jugamos mucho mejor. Nuestro juego es mucho mejor cuando movemos la pelota, no cuando botamos en exceso. Creo que es eso lo que ha decidido el partido baloncestísticamente", admitía Sito Alonso.