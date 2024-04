Sito Alonso: "El triple de Djedovic a tabla cambió el partido"

Sito Alonso hablaba en sala de prensa tras el triunfo del Unicaja ante un bravo UCAM Murcia, elogiable el partido de los universitarios, que tuvo al equipo malagueño contra las cuerdas durante un grueso importante. "Lo primero que quiero decir es que estoy orgulloso de mi equipo. Pero no es suficiente. Vinimos aquí a ganar al Unicaja y no lo pudimos hacer. Durante el partido sentí que dominamos durante el 75% del partido, pero no porque fuéramos ganando. Jugamos mucho mejor, especialmente en los 20 primeros minutos. Evitamos sus triples en la primera parte, tiraron sólo seis y los fallaron. Ya dije que nuestra victoria dependía de los puntos que anotaran de tres. Acabaron anotando 11 de 19 en la segunda parte. Incluso con esto, tuvimos la oportunidad debajo del aro para anotar y ponernos uno arriba. Pero fallamos porque no tuvimos suerte en esta situación y ellos anotaron dos triples para terminar con el partido. Tengo que decir que la clave estuvo cuando Djedovic anotó ese triple a tablero porque la dinámica cambió automáticamente. Anotaron de forma increíble. Tenemos que mejorar como equipo, como club para alcanzar ese nivel. El Unicaja, en mi humilde opinión, es como un club de Euroliga en muchas cosas: experiencia, jugadores… Pero puede que sólo con un detalle, la próxima vez quizás estemos en la final. Tenemos que esperar y respetar esta competición tratando de ganar la medalla. Es una gran motivación jugar contra el Peristeri, explicaba el entrenador del UCAM.

"Les he dicho que estoy orgulloso. Pero hay que analizar por qué estas cosas suceden en los últimos minutos. Perdemos la concentración en las cosas que trabajamos cuando el rival juega mejor que nosotros durante 3 o 4 minutos. Hay que respetar a nuestra gente, que hay muchos aquí apoyándonos. Es difícil este viaje, Belgrado está lejos y venir es caro. Tengo que recuperar al equipo física y mentalmente, pero estoy seguro de que estaremos preparados para el próximo partido", decía. "Afortunadamente, este año cambiamos cosas en nuestro club y renovamos jugadores que teníamos en plantilla, como el Unicaja hizo el año pasado después de ganar la Copa del Rey. Tenemos 8, 9 o 10 jugadores de este equipo para la próxima temporada. Es un paso increíble para nosotros. Si tenemos más experiencia, estaremos más preparados para ganar el trofeo. Pero quizás no es sólo jugadores, quizás tienes que traer otras cosas para ser un club aún mejor. Estamos creciendo cada año". Dar ese paso conllevará un proceso al equipo murciano

"Para mí nada es suficiente. La única cosa que podemos hacer es tener más ambición que cualquier equipo. En el principio del tercer cuarto, que conozco bien al Unicaja, estaban con un problema inmenso. Después del descanso, irte 11 arriba… Ha habido situaciones, como los triples que no han entrado de Rade o el triple a tabla que han metido, con mucho mérito, y otro de Djedovic que les ha puesto a 4 cuando se podría haber ido a 10 o 12 y que no hubiera partido. Lo grande que tiene este equipo es que, cuando todo el pabellón pensaba que habíamos perdido, casi ganamos otra vez. Pero nada es suficiente para mí hasta que consigamos ganar", insistía.