Sólo llegó una oferta y fue por Abromaitis

En su comparecencia ante los medios de comunicación, al ser cuestionado por si había posibilidad de salida de jugadores para recomponer la plantilla, el nuevo presidente, Antonio Jesús López Nieto, no cerró puertas pero señaló que sólo había llegado una oferta para que un jugador saliera. No dijo el dirigente el nombre del jugador, pero fue Tim Abromaitis, a quien el Lenovo Tenerife quería incorporar, pero en condiciones que distaban bastante de lo que estaba dispuesto el Unicaja. En esencia, que el club malagueño pagara el grueso de lo firmado.

"No va a haber cinco o 10 movimientos, el mercado no se mueve. Ha venido una oferta sólo y era para que nosotros pagáramos el contrato y jugara en otro equipo. Y quedó claro, como se dice, que en mi hambre mando yo. Tenemos lo que tenemos, estamos encantados. Los que están son buenos jugadores", explicaba López Nieto sobre esa única proposición que llegó. Hay otros jugadores que, de estar libre, podrían generar interés. Pero en las condiciones contractuales actuales no hay salida para jugadores. Después de 2022 sólo tienen contrato garantizado Alberto Díaz, Darío Brizuela y Yannick Nzosa. Ahí será distinto.

"Estamos muy agradecidos a Manolo Rubia por el trabajo que ha realizado, en estos años y ahora, en una situación de transición, no de crisis, seguimos con el trabajo. Tenemos que fichar el cinco. Juanma Rodríguez es la persona idónea para la dirección deportiva. Vivió la época del gloria del club, sabe mucho de baloncesto, ha gestionado en el Betis un presupuesto bajo, en otras circunstancias. Él marcará la línea deportiva", explicaba López Nieto.