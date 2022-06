Spanoulis, en el horizonte del Unicaja

Uno de los grandes mitos del baloncesto europeo reciente es Vasilis Spanoulis. El griego es leyenda de la Euroliga y durante un par de años se ha formado para dar el salto a los banquillos. Esta temporada pasada ha dirigido a los equipos juniors en el Adidas Next Generation, de hecho fue maestro durante unos días de Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras en el torneo de Ljubljana.

Spanoulis se enfrentó numerosas veces al Unicaja con la camiseta del Panathinaikos y el Olympiacos y ahora puede cruzarse como técnico. El de Larissa, de 40 años, es el nuevo entrenador del Peristeri, un clásico club ateniense que se ha encomendado a él. Y participará en la próxima edición de la Basketball Champions League, con acceso directo. Allí será uno de los posibles rivales del Unicaja si se progresa en la fase previa que se jugará del 21 al 25 de septiembre.

“Para mí, es un nuevo comienzo. Es algo que me emociona y me siento bien por ello. Tuvimos diálogos muy agradables y llegamos a la conclusión de que esta visión de Peristeri nos conviene. El objetivo no es más que llenar el estadio y eso sucederá si hacemos un buen baloncesto que lleve a la gente a las gradas, no solo de Peristeri sino de todos los municipios”, dijo Spanoulis y tuvo claro que no hay presión por ganar trofeos por ahora.

Sobre sus influencias como entrenador, Spanoulis decía que “obtuve mucho de muchos entrenadores. Tuve la suerte de tener dos de los mejores entrenadores del baloncesto europeo (Ivkovic e Obradovic) y muchos griegos geniales. Ciertamente tengo influencias, pero también tengo mi propia filosofía. Lo mío es la honestidad, el trabajo duro y la disciplina. No se pueden elegir jugadores sin una filosofía. Tuvimos la bendición, gracias a la ayuda de los presidentes y nuestro plan organizado, y conseguimos jugadores que fueron nuestras primeras opciones. Queremos jugar un baloncesto atractivo, moderno, con mucha intensidad, un equipo duro, bien entrenado, una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes que puedan jugar diferentes tempos”.