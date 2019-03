La escueta explicación de Teledeporte

Hubo indignación grande entre la afición del Unicaja que no pudo estar en el Carpena en el segundo partido de cuartos de final de la Eurocup. Al final quedó opacada por la decepción mayúscula que dio el equipo, perdiendo por 20 puntos en casa ante el Alba Berlín cuando tenía a tiro las semifinales de la competición.

No obsta para que se mostrara el enojo con Teledeporte, que no ofreció el partido en directo como había promocionado incluso el mismo mediodía del partido. A la hora del duelo, una competición de snowboard de la semana pasada. No ofreció ninguna explicación por redes sociales el ente estatal hasta este sábado por la mañana

Debido a la huelga convocada en motivo del #8M la programación de @teledeporte de ayer viernes se vio alterada respecto a la previsión. Por este motivo no se pudo ofrecer en directo el partido de @unicajaCB ni el Skeleton. — Teledeporte (@teledeporte) 9 de marzo de 2019

"Debido a la huelga convocada en motivo del 8M la programación de Teledeporte de ayer viernes se vio alterada respecto a la previsión. Por este motivo no se pudo ofrecer en directo el partido del Unicaja ni el Skeleton" reza el escueto comunicado. Se da la circunstancia de que sí se ofreció el partido que a las 18:00 horas jugó el Valencia en Vilnius en riguroso directo. La huelga sólo se produjo coincidiendo con la multitudinaria manifestación en todo el país.