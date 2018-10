Territorio prohibido

Hace 10 años que el Unicaja no gana un partido de ACB, liga regular o play off, en Madrid. Fue en Vistalegre, en la última obra de arte de Sergio Scariolo en el banquillo malagueño. Eliminó dos días después al Real Madrid de Joan Plaza, primero de la temporada regular. Desde entonces, visitar al equipo blanco ha sido ir al matadero. Sólo hay una victoria en Euroliga, en la etapa de Jasmin Repesa en el banquillo, en la temporada 2012/13 para aliviar una secuencia devastadora.

El Madrid es el gran dominador del baloncesto español en el último lustro, juega en la pista más complicada del país y quizá de Europa. El cuerpo está preparado para una derrota en el Palacio, pero hay ganas de ver al Unicaja ante el equipo que ha marcado tendencia en el baloncesto y a cuya idea de juego intenta acercarse en esta nueva etapa con Luis Casimiro al frente. "Es cierto que vamos a ser un equipo más vertical, de correr. Digamos que estilo Real Madrid, con muchos tiros de tres. Tenemos muchos tiradores", diseccionaba Carlos Suárez en estas páginas antes del inicio de temporada. El capitán cajista vivió la génesis de este gran Real Madrid, esa Copa ganada en el Palau Sant Jordi que invirtió la tendencia del baloncesto español, de dominio azulgrana desde tiempo atrás. Conoce bien al núcleo de ese equipo y la idea que implantó Laso. Es cierto que los datos de las dos primeras jornadas muestran que esa sensación de que se juega más rápido con Casimiro es un tanto efecto placebo. El Unicaja es el segundo equipo que menos posesiones por 40 minutos tiene (67.5), según datos de StatsLi.

55%Triples. Es el inusualmente alto porcentaje cajista en las dos primeras jornadas

Pocas horas antes, el Madrid dio una exhibición en La Fonteta. El Valencia jugó a un gran nivel en el primer tiempo y le aguantó al campeón de Europa (43-45). En el minuto 25 ya no había partido, el equipo blanco se había marchado por 17 puntos en cuanto subió el diapasón en los dos lados de la pista. Se trata el taronja de un equipo de similar potencial al cajista, da idea de cómo se maneja el Madrid, su instinto asesino no distingue a quién esté enfrente. Cinco minutos malos son una condena ante un equipo de este calibre, que no se cansa de ganar y que ha recuperado a Llull a su mejor nivel, otra vez de líder tras perder a Doncic.

El Unicaja viaja en el mismo día del partido en una novedosa medida de Luis Casimiro para que la plantilla se oxigenara en casa tras los viajes a Vilnius y Fuenlabrada. El comienzo de la competición oficial ha sido más ajetreado de lo que será el resto de la temporada, en la que habrá parones por ventanas y dos partidos por semana. Se alternaron dos caras, con Valencia y en Fuenlabrada, y una cruz en Vilnius. Estimulan las actuaciones de Jaime Fernández, fogonazos de Wiltjer y Lessort y el gran acierto en el triple pero también preocupan cierta falta de contundencia en el rebote.