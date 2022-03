El Unicaja toma contacto con el Versluys|Dôme

El Unicaja se ejercitó este martes por la tarde en Oostende, adonde llegó al mediodía tras desplazarse desde Málaga. 11 jugadores forman la expedición, con el canterano Mario Saint-Supéry por las bajas de Jaime Fernández, Matt Mooney y Axel Bouteille. El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, tendrá que pergeñar una rotación distinta en el exterior porque la mitad de ellos está fuera. El joven rinconero puede tener algún minuto de refresco. Este miércoles por la mañana habrá sesión de tiro.

El Versluys|Dôme de Oostende será el escenario del partido. Un coqueto pabellón con capacidad para 5.000 personas que es la principal instalación cubierta de la ciudad. Allí intentará el Unicaja meterse sobreponerse a las circunstancias. Sin Mooney, Jaime Fernández y Bouteille, quedan Alberto Díaz, Darío Brizuela y Francis Alonso para llevar el peso del partido en las posiciones de base y escolta, quedando Barreiro más el apoyo que pueda dar Abromaitis en el puesto de tres. Una situación peliaguda para mantener el ritmo del partido ante un rival que lo tiene muy complicado pero aún no está eliminado. Se da la circunstancia, además, de que Alberto Díaz, como advirtió Ibon Navarro, está cargado, aunque este lunes se ejercitó con normalidad.

Ante la ausencia de Mooney se ha decidido que viaje el joven canterano Mario Saint-Supéry. Con 15 años, está teniendo peso en el equipo de Liga EBA que tan buen papel está realizando en la pelea por el liderato de su grupo. Y también ha sido asiduo a los entrenamientos con Fotis Katsikaris, que destacó su proyección. . "Va a ser un gran jugador, tiene un gran un físico natural, unas patas impresionantes, increíble. Y es muy, muy inteligente, pilla todo muy rápido, tiene un buen feeling para el juego, es talento suyo natural. Y eso le puede ayudar a explotar como jugador. Es un proyecto súper interesante, me encanta, tiene carácter, no tiene miedo, con mucho respecto por los demás, pero no es nada tímido. Tiene mucho talento para jugar de base y escolta y ojalá que tenga suerte porque tiene un futuro brillante. Es un chico con mucha educación y tiene un buen feeling con el juego", decía el técnico griego.

Ibon Navarro también ha podido conocer a Saint-Supéry, trabajó con él en las últimas ventanas y, de hecho, fue uno de los jugadores que intervino en el partido amistoso que jugó el equipo, sin los internacionales, ante el Covirán Granada. El canterano no jugó el domingo en la final junior de Málaga por unas molestias físicas, aunque sí lo hizo en el partido de Liga EBA el sábado en Almería. Está promediando 8.8 puntos y 3.3 rebotes para 8.2 de valoración. Nacido en 2006, tiene aún 15 años, mide 1.92 metros y es internacional en las categorías inferiores. No es descartable que tenga que echar una mano en Oostende.