Tranquilidad con Brizuela

Las pruebas que se le practicaron a Darío Brizuela más las sensaciones del jugador confirieron algo de tranquilidad después del susto de Gran Canaria. Son un problema recurrente para el jugador vasco las torceduras de tobillo, pero no suelen ser demasiado graves. Es lo que ha sucedido esta vez.

El equipo se ejercitó este lunes por la tarde después de regresar el domingo de Gran Canaria. Brizuela se lo tomó con calma, pero no se espera una larga baja y se cuenta con que esté disponible para el duelo ante el Baskonia del domingo para la Copa. Hubiera sido más complicado verle este miércoles si se hubiera disputado el duelo ante el Galatasaray. Después de un tremendo tercer cuarto en el que había sostenido al equipo, el donostiarra se dobló el tobillo izquierdo en un gesto defensivo, lo que le causó bastante dolor. Después volvería al final del partido, pero se prefirió no forzar visto que le dolía y que no había opciones ya de ganar.