Txus Vidorreta: "Jugar en Málaga es más complicado que ir al Palau en estas condiciones"

El Lenovo Tenerife debuta este sábado en Liga Endesa con su visita al Unicaja, un partido que para el técnico aurinegro es “uno de los más difíciles que podía tocar” al medirse al “segundo mejor equipo de la temporada pasada” que viene de proclamarse subcampeón de Supercopa. Vidorreta ha expresado que además del nivel del rival, el Lenovo Tenerife acusa en su estreno no haber podido realizar una buena pretemporada ya que según cuenta el dirigente “sólo ha realizado dos entrenamientos efectivos” pese a que la preparación ha contado con 24 sesiones.

Algunos de los jugadores que han tenido problemas físicos durante la pretemporada aurinegra son Fran Guerra, Joan Sastre, Aaron Doornekamp y Marcelinho Huertas, si bien, el técnico no ha confirmado ninguna baja para el duelo en tierras malagueñas. “Hasta ayer, a 48 horas de empezar la liga, no he tenido a todos los jugadores a mi disposición, hay jugadores que están bien y otros que están un poco más tocados, pero no voy a decir quiénes son”, ha manifestado.

Vidorreta cree que podrá tener al equipo al “cien por cien” en la quinta jornada de la competición, ante el Girona, ya que para ese entonces el grupo habrá realizado diez entrenamientos y se acercará “a lo que estamos acostumbrados”. Mientras tanto, ha asegurado que la plantilla estará preparada “para luchar todos y cada uno de los partidos” y sumar cuanto antes la primera victoria del curso aunque será una ardua labor dado que en la primera semana de competición aparecen otros rivales exigentes como Valencia o Murcia.

El entrenador ha insistido en que “es difícil diseñar un calendario peor” para empezar, teniendo en cuenta que además, este no se realiza “por sorteo puro”. “Por la trayectoria de cada equipo y por cómo ha empezado la pretemporada Unicaja, el de mañana es uno de los partidos más difíciles, al nivel del Real Madrid e incluso más complicado que ir a jugar al Palau en estas condiciones”, ha advertido.

Para el técnico, el conjunto malagueño se encuentra “en la misma línea que la temporada pasada, jugando con mucha energía y ritmo”, y a su vez, cuenta con la incorporación de Kameron Taylor, con quien ganan “verticalidad”, así como la participación de jugadores como Illimane Diop durante la preparación. “Illi Diop iba a venir a entrenar con nosotros, pero no le podíamos garantizar un contrato y cuando Unicaja entró y se lo pudo ofrecer, nos llamó y lo aceptó a pesar de que estaba muy agradecido”, ha contado.

Sobre los suyos, Vidorreta ha comentado la posibilidad de algunos cambios en el juego como la subida del canadiense Doornekamp al 3.