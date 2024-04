Tyler Kalinoski: "El UCAM Murcia es un equipo fuerte, los conocemos bien"

Tyler Kalinoski atendió a los medios de comunicación a pocas horas del UCAM Murcia-Unicaja. Todo listo para que empiece la Final Four en Belgrado. "El de esta noche es un gran partido. Contentos por estar aquí. Lo del año pasado fue una buena experiencia, vista como un aprendizaje. A ver si con un poco de suerte, podemos cambiarlo este año. El UCAM es físicamente un equipo fuerte, lo sabemos. Ha hecho las cosas bien antes de la Final Four, tendremos que estar duros e intentar que no estén cómodos. Hacen un buen trabajo en todas las posiciones"