Tyler Kalinoski, perfil no tan bajo

Tyler Kalinoski (Cincinnati, 1992) es un jugador experimentado, con una trayectoria a cuestas de casi una década como profesional. Tiene un pasaporte belga de ella, valioso para jugar en la ACB, sin el que no estaría en el Unicaja. Viene con cierto perfil bajo, sin demasiadas expectativas, pero es un jugador importante. En Lugo señalan que fue pieza clave para la gran temporada del equipo de Veljko Mrsic, que daba muchas cosas distintas al equipo.

Juanma Rodríguez ahondó en las razones de la contratación de Kalinoski. "Con Tyler buscábamos dentro de la línea exterior alguien más especialista en el tiro. Analizando las distintas opciones, si miráis bien sus números, hace más cosas que tirar, es más completo que sólo lanzar. Pasa muy bien, tiene especial instinto, aunque parezca pequeño, para el rebote. Conoce el juego, tiene experiencia en distintas ligas, situaciones y roles. Los informes son sensacionales como persona a todos los niveles y pensamos que podíamos encajar muy bien. Estamos encantados con él en sus primeros días", explicaba el director deportivo malagueño.

"Estoy súper emocionado. Jugué ante este equipo en el pasado y sabía cómo de buena es la organización, el equipo, la historia que tiene.... Hay un gran staff, una organización muy buena. Estoy encantado. Hay tradición de baloncesto y veo que hay un buen grupo, estamos entrenando y esperando a que lleguen los partidos. Sé que estoy en un gran club con grandes aspiraciones, eso realmente me motivó para venir aquí. Lo que realmente me terminó de convencer fue hablar con el entrenador y que me explicara con ilusión los grandes retos y objetivos que había y eso fue lo que me ayudó a dar el sí", explicaba el de Ohio, que la semana anterior pasó el covid: "Me siento muy bien, aunque necesito que aún tener más piernas, de pulmones y respiración estoy sin problemas, pero necesito aún algunos entrenamientos para estar tan bien como mis compañeros".

"Mi opinión es que me siento más cómodo en la posición de dos, pero soy un tipo que hace lo que el equipo necesita, es lo primero. 1-2-3, lo que haga falta, lo que el entrenador estime, el rol que se me dé", se ponía Kalinoski a disposición del entrenador para cumplir las obligaciones que crea oportunas: "Sé que hay una plantilla larga, pero la competitividad te hace mejor cada día, hará que seamos mejores, que compitamos entre nosotros hará que juguemos mejor. Los entrenamientos van bien, estamos apretando bien. La ciudad es bonita, el tiempo también es sensacional, el ambiente... Todo va genial".

Por último, cuestionado por los objetivos del equipo, Kalinoski decía que "tenemos que mirar hacia arriba, hay muy bien equipo. Hay que clasificarse para la BCL primero, pero por el roster, el entrenador y el tipo de plantilla que tenemos, tenemos que trabajar duro, pero podemos aspirar grandes logros".