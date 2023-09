El UCAM Murcia cae en su último amistoso antes de la Supercopa

El UCAM Murcia, rival del Unicaja en las semifinales de la Supercopa, puso fin a su preparación con una derrota en Granada frente al Dreamland Gran Canaria (76-90), partido que se jugó a puerta cerrada y del que han trascendido pocos detalles. Los de Sito Alonso, reforzado en el cargo, cierran la pretemporada con un balance de un triunfo y tres tropiezos. Poco relevante los amistosos de estas semanas, pero habrá que ver si afecta a los universitarios ese rendimiento ante los cajistas. Las derrotas anteriores fueron ante Morabanc Andorra y BAXI Manresa. Los murcianos recuperaron a Nemanja Radovic, compañero de Kendrick Perry en Montenegro, y contarán pronto con Rodions Kurucs, aún con Letonia en el Mundial y una preparación para la Supercopa que deberá ser rápida, como la de Ejim con el Unicaja.

Lo contrario a un Unicaja que llegará a un buen nivel a Murcia, no preocupa tanto el rodaje, sino ver cómo van evolucionando los jugadores tocados, crecerá o disminuirá el potencial en función de si Sima puede llegar a esa cita. Con el Real Madrid será el último examen de los malagueños, hasta el momento con un pleno de victorias en pretemporada. Puede estar satisfecho Ibon Navarro con lo que está viendo de su equipo. "Hay cosas que estamos haciendo bien, otras que no. Muchas veces tus problemas se convierten en virtudes ante ciertos equipos. Ante un equipo tan físico como el Bayern, tener un '5' todo el partido como Dylan, que les incomodas cuando se abre, te da cosas. Vamos haciendo problemas virtudes para poder competir, pero sigue siendo pretemporada. No hay nada en juego, cada uno queremos coger nuestro ritmo e ir haciendo cosas mejor. No me gusta que pensáramos que estamos en un buen nivel por los resultados, estamos en el que tenemos que estar, con los problemas que tenemos a nivel de pívots", explicaba el entrenador tras ganar al Bayern.