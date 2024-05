Unicaja - BAXI Manresa: Territorio de sueños, pero... (20:30)

En una temporada majestuosa, con un liderato ACB histórico y un título de BCL que no hay que desdeñar, el Unicaja inicia un play off ACB que se otea aún más celestial que todo lo experimentado anteriormente, y eso que el aficionado malagueño está bañado en gloria, en uno de los cursos más grandiosos que se recuerdan en la trayectoria del club malagueño, que ya superó el medio siglo. Pero vienen unas semanas donde hay un camino interesante para hacer un buen play off. El primer paso es superar a BAXI Manresa en el Carpena (20:30 horas), primer punto de una serie, al mejor de tres partidos, peligrosa y difícil de manejar, por la insistencia de querer ver al Unicaja en junio. Hay poco margen de error, y el Unicaja puede volverse más terrenal, como ya ocurrió en febrero en la Copa, otros condicionantes pero en el ruido externo hay similitudes. Se puede soñar con algo importante, sí. Pero ya habrá tiempo para pensar a lo grande, si es que se supera esta serie ante un rival que viene a Málaga suelto, con el objetivo del curso cumplido y comandado por un tal Pedro Martínez a los mandos. Ya son amenazas suficientes.

Es verdad que el Unicaja nunca ha coqueteado con la dispersión, ha conseguido Ibon Navarro poner candados en un vestuario centrado y que no desvía la vista ni el oído. Un discurso de orfebrería del técnico para no dar de comer al entorno del club, pero ahí dentro se huele sangre. Y el equipo no se paró al ganar en Belgrado, sino que evoluciona, y en ese I+D hay una liberación palpable tras ganar la BCL. Habrá que manejar la ausencia de Kendrick Perry, de calado, el MVP de Belgrado y que arrastraba unas semanas de dominio, molestias de rodilla que darán protagonismo a Tyson Carter en la generación. No es un drama, tampoco una anécdota. El Unicaja se agiganta cuando hay una ausencia, bien lo saben en Manresa, cuando se ganó sin Osetkowski. Llega el play off en un buen momento, pero hay que saber canalizar todo ese runrún. Más que una serie de play off, es una prueba de madurez, para ello se han quemado etapas anteriores, que el equipo no sufra un gatillazo. Y hace falta ese Carpena que embotella, porque esa dejadez se puede trasladar a la pista.

Hay un rival con mayúsculas enfrente como este BAXI Manresa, de nuevo como uno de los equipos más atractivos de la temporada. Tozudo, pegajoso y con un baloncesto temible si los catalanes están cómodos sobre la pista. Vuelve a recaer el mérito sobre el egregio Pedro Martínez, elevado a otro nivel por el mundo ACB, sobre todo por su gremio, por orquestar un bloque que difícilmente no sea competitivo y bonito de ver. 19-15 su balance en ACB, superando al ausente Baskonia, pero merecían en Manresa otra temporada de play off por el cómo, el tercero en las últimas seis temporadas. El modelo de club que optimiza lo que tiene, tener una precisión muy alta en el mercado y construir proyectos de jugadores que después pasan al siguiente nivel. Plantilla donde resaltan Brancou Badio y Devin Robinson, dos jugadores destinados a dar el salto en unas semanas, pero el secreto en el Bages es el bloque, una identidad interiorizada y una presión que ni se parece a la que hay en Málaga. Sacar el primero en el Palacio y viajar al Nou Congost el martes con colchón. Arranca el play off, territorio legítimo para soñar, pero antes hay que resolver una serie incómoda.