Nivel rojo de dificultad

Cierra el telón el Carpena en 2018 con un partidazo. Recibe el Unicaja Baloncesto el Baskonia, otrora vara de medir cajista, hoy algunos cuerpos por encima por situación estratégica y por trayectoria. Pero se siente poderoso el Unicaja para competir con cualquier equipo en esta temporada. Hay ya un tercio de temporada consumido y las señales son excelentes. Desde el segundo año de Joan Plaza no había una sensación tan plena de equipo, hay quien piensa que con mejor baloncesto que entonces, incluso.

La victoria ante el Barcelona tuvo un efecto multiplicador de la confianza. Se ha ganado mucho este año, pero derrotar a un equipo de Euroliga dominándole desde el inicio y respondiendo a todas sus embestidas mejora las victorias anteriores. Un rival del mismo calado es el Baskonia, que perdió su último partido ante los catalanes el jueves. No hay grandes diferencias de nivel.

Dentro del clima de optimismo y buen rollo en el Unicaja, una baja importante que puede descuadrar la cadena. Carlos Suárez estará varias semanas fuera de combate y el capitán es un hombre capital. En cierta forma, él y Alberto Díaz son los hombres que cimentan y engrasan el esqueleto del equipo. No los más brillantes, pero sí quizá los más sólidos. Se han encadenado prácticamente las lesiones de los dos.

Y es una prueba de madurez la lesión de Suárez, justo en un momento de la temporada en la que vienen partidos muy importantes en el Top 16 y ya se ve al fondo la Copa del Rey. De momento, no hay intención de fichar. Se vestirá hoy el canterano Morgan Stilma, pero la idea es que Dani Díez se convierta en el repuesto de Suárez. Ya tuvo un buen partido ahí en Kazán. Puede abrir el campo y rebotear con una similar capacidad a la del capitán. Aunque la sapiencia defensiva de Suárez es difícil de igualar.

El Baskonia marcha igualado con el Unicaja en la ACB y bordeando el play off en la Euroliga. Es un año especial en Vitoria, con la celebración de la Final Four. Y todos los esfuerzos van encaminados a estar presente. Querejeta no vaciló con el mal arranque de Euroliga y fulminó a Pedro Martínez para recuperar a Velimir Perasovic, que se marchó en su día tras meter al equipo entre los cuatro mejores del continente.

De momento, no han salido bien dos fichajes que debían dar un salto de calidad en Vitoria, Shavon Shields y Darrun Hilliard. Se demanda en el entorno gasteiztarra el fichaje de un exterior. Los tres bases (Huertas, Granger y Vildoza) se solapan en pista llenando ese hueco. También viene con una baja capital el Baskonia, la de Tornike Shengelia, que lidera la carrera por el MVP (19.6 puntos) por delante de Dubljevic y Jaime Fernández (18.4). Es el alma del equipo el georgiano, que se desplazó a Estados Unidos para ver a su recién nacido tercer vástago.

Es un buen domingo prenavideño para acudir el Carpena. El Unicaja ha ofrecido un espetáculo bueno en cada partido que ha jugado esta temporada, no ha perdido en el Palacio y el rival es lo suficientemente sugerente como para decantar la duda. Un broche bueno para el 2018 baloncestístico.