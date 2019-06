Cinco españoles a la vez en pista

En el segundo cuarto de la victoria del Unicaja en Valencia se dio una circunstancia poco frecuente en el baloncesto actual. Sobre el parqué de La Fonteta, cinco españoles del equipo cajista de manera simultánea en pista. Probablemente, por configuración de plantilla, sea el único equipo de la ACB con capacidad para hacerlo tras la adición de Rubén Guerrero.

Los cinco jugadores nacionales que tiene en plantilla el Unicaja, a la vez en juego. Alberto Díaz, Jaime Fernández, Dani Díez, Carlos Suárez y Rubén Guerrero. Casimiro le ha dado minutos al marbellí nada más llegar, un relevo de desgaste con los pivots rivales ante conjuntos del calado de Andorra y Valencia, nivel alto de la ACB. Una pieza más, un rol para el que Viny Okouo apenas convenció con cuentagotas al técnico manchego.

No será lo más frecuente esta coincidencia, pero es una idea que está asentada en la planta noble de Los Guindos, la de españolizar en la medida de lo posible el equipo. No es un asunto patriótico, ni mucho menos, sino de rendimiento y compromiso. El núcleo nacional da una estabilidad y competitividad grande. De hecho, se considera que, si las lesiones no hubieran atacado a esas patas de apoyo (Alberto, Suárez y Jaime) pero sí en otros puestos menos capitales, las consecuencias de las bajas no hubieran sido tan importantes.

Por ahí han ido algunas prospecciones en el mercado, por ahí va también el interés ya admitido públicamente en reclutar a Francis Alonso. Quizá una fotografía de lo que puede venir.