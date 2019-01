Cuentas partidas para ser cabeza de serie

Nunca se sabe si es mejor o no, pero el Unicaja saldrá a jugar este domingo al Fontes do Sar sabiendo si podría valerle una derrota o en ningún caso para ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Queda una plaza libre para ir en el primer vagón en el sorteo de este lunes junto a Barcelona, Real Madrid y Baskonia. Y aspiran a él el Unicaja, el Iberostar Tenerife y el Valencia Basket.

Depende de sí mismo el Unicaja, que jugará a las 17:00 horas en Santiago. La misma hora a la que lo hará el Valencia en la pista del Café Candelas de Lugo, a poco más de 100 kilómetros. Antes, a las 13:00 horas, lo hará el Iberostar Tenerife contra el Montakit Fuenlabrada. La ACB ha decidido partir la jornada prestándole atención a la doble disputa copera (por la plaza de anfitrión entre Movistar y Fuenlabrada y por la restante por cauces deportivos entre Joventut, Manresa y Zaragoza), pero no ha unificado esa pelea por ser cabeza de serie.

Las cuentas son claras. En caso de victoria, el cuarto puesto es fijo porque se aventaja en un triunfo a canarios y valencianos. En caso de derrota habrá que mirar a otros campos. En esa coyuntura, con posibles empates, el average será algo esencial. Hay que aclarar que en esta instancia (a diferencia del play off, donde se mira el particular entre los equipos igualados) se mira el general, no el acumulado entre equipos. En este sentido, el Iberostar tiene ventaja, al contar con +78. Por detrás, el Unicaja (+57) y el Valencia Básket (+31). Si el Iberostar ganara al Fuenlabrada obligaría a los de Casimiro a ganar. Si pierde, la plaza quedaría entre el Unicaja y el Valencia. Y esos 26 puntos de distancia que pueden ser jueces.