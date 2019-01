La fraternidad de Gonzaga

Kyle Wiltjer visita mañana el Palau Blaugrana. Allí, más de 30 años atrás, jugó su padre, Greg. Ganó una Recopa a las órdenes de Aíto García Reneses y aprendió español, un idioma que aún practica de manera cotidiana en su trabajo actual. “Él siempre me habló de que la ACB es una gran Liga, tiene grandes recuerdos de su etapa en Barcelona. Pasó grandes años en España, le encanta Barcelona y todo el país. Cuando estuvo la opción de venir a la ACB me dijo que lo hiciera”, explica Wiltjer sobre los consejos paternos: “Le gustaría venir pero él tiene mucho trabajo y está muy ocupado. Él quiere venir, pero es caro. Él trabaja para el estado de Oregon ahora, en un correccional con jóvenes que han tenido problemas con la justicia. Él habla un español fluido porque lo aprendió en Barcelona y ahora lo utiliza cada día con jóvenes en su trabajo”.

Wiltjer también se reencuentra en Barcelona con un buen amigo al que conoce desde la adolescencia, Kevin Pangos. “Nos conocemos desde el instituto, también jugamos con las selecciones inferiores de Canadá. Y después coincidimos dos años en Gonzaga”, recuerda el ala-pívot del Unicaja. Allí, en la universidad situada en Spokane (estado de Washington) se forjó una amistad para toda la vida. “Pasamos mucho tiempo juntos, en la pista y fuera de ella, y seguimos todos en contacto”, dice el jugador cajista. Con ellos coincidió Domantas Sabonis, canterano cajista, en un entorno donde se curten jugadores con nacionalidades distintas.

El Unicaja tuvo en el radar al base canadiense, que tuvo un notable año en el Gran Canaria antes de ir al Zalgiris, donde a las órdenes de Jasikevicius creció aún más hasta llamar la atención del Barcelona, que invirtió en él. Internacional absoluto desde los 16 años, se le comparaba en sus arranques con Steve Nash. Gonzaga fue también la universidad de John Stockton, así que ha lidiado con comparaciones un tanto desmedidas.

“Era mi base en la universidad y nos convertimos en íntimos, hablábamos mucho del juego y la vida y nos hicimos buenos amigos”, define Wiltjer a su compatriota: “Es un jugador altruísta en pista, aunque sea un buen anotador. Piensa primero en lo bueno para el equipo. Tenemos que defenderle muy bien en Barcelona porque es capaz de generar juego para sus compañeros sin dejar de ser un gran tirador”.

“Hablamos con bastante frecuencia, tenemos el mismo agente y los mismos amigos”, insiste Wiltjer sobre el base, que justo ayer cumplió 26 años. Promedia 9.6 puntos y 2.8 asistencias en la Liga Endesa. Comparte la dirección con Thomas Heurtel.

Tras coincidir en Gonzaga, pueden hacerlo el próximo verano en el Mundial de China con Canadá. Pangos jugó la primera ventana de esta temporada y Wiltjer la segunda. Hay más de una docena de jugadores canadienses en la actualidad en la NBA y el puesto no está barato. “Sí, lo hablamos alguna vez, es nuestro sueño jugar un Mundial o unos Juegos Olímpicos juntos con Canadá. Pero ahora está fuera de control para nosotros. Hay jugadores disponibles de mucho nivel en la NBA de nuestro país, no sé si irán o no, es aún demasiado pronto. Si me escogen daré lo mejor de mí. Queda aún una ventana por jugar”, deseaba Wiltjer, que tras la Copa tiene previsto viajar con su selección, algo que no hará Pangos por estar inmerso en la Euroliga. Quizá en septiembre cambie la historia.